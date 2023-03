Chelsea - Leeds Tipp, Prognose & Quoten | 04.03.2023

Unser Chelsea - Leeds Tipp zum Premier League Spiel am 04.03.2023 lautet: Die Blues brechen den Bann und treffen mindestens doppelt.

Wenn die eigenen Fans eine Petition gegen den Trainer ihres Herzensklubs starten, dann muss wohl einiges im Argen liegen.

Beim FC Chelsea ist dies gerade der Fall und der Unmut der Anhänger ist verständlich. Trotz Rekordausgaben ist der Ertrag mehr oder weniger gleich Null.

Am Samstag kommt Leeds United an die Stamford Bridge und für Coach Graham Potter ist es womöglich schon ein Endspiel.

Seine Blues müssen liefern und wir können uns vorstellen, dass zumindest die Torflaute endet. Wir entscheiden uns für die Wette „Chelsea Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,72 bei Betano.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Leeds auf „Chelsea Über 1,5 Tore“

Chelsea gewann die letzten fünf Heimspiele gegen die Whites

In vier der letzten fünf Heimpartien gegen Leeds trafen die Blues mindestens doppelt

Leeds kassierte 23 der bisherigen 39 Gegentore auswärts

Chelsea vs Leeds Quoten Analyse:

Auch im Aufeinandertreffen Chelseas gegen Leeds sehen die besten Online-Wettanbieter die Londoner klar vorne. Doch darauf geben werden angesichts der letzten Ergebnisse der Blues wohl die wenigsten etwas.

Wetten auf einen Heimdreier bringen im Schnitt Werte von 1,62. Einer der Spitzenreiter ist hier der neue Buchmacher ChillyBets.de mit einer Quote von 1,68.

Ein Tipp auf Auswärtssieg liefert auf der anderen Seite Wettquoten bis 5,30. Die Doppelte Chance X2 ist immer noch mit Werten bis 2,30 quotiert.

Die Wahrscheinlichkeit, dass beide treffen, stufen die Bookies in etwa genauso hoch ein wie die, dass nicht beide treffen. Für beide Wettoptionen gibt es Quoten bis 1,85.

Chelsea vs Leeds Prognose: Die Mühen der Blues werden belohnt

Getroffen hat Chelsea in den letzten drei Pflichtspielen nicht. In Dortmund in der Champions League (0:1), zu Hause gegen Premier League-Schlusslicht Southampton (0:1) und zuletzt im North West London Derby bei Tottenham (0:2) gab es zu Null-Pleiten. Überhaupt konnten die Blues tatsächlich nur ein Tor in ihren letzten sechs Pflichtspielen erzielen.

Wenig überraschend konnten sie keines dieser letzten sechs Matches gewinnen. Und auch wenn es vor den drei eben genannten Niederlagen drei Remis gab, genügt das den Ansprüchen der Londoner natürlich überhaupt nicht, die lediglich eines ihrer letzten elf Pflichtspiele für sich entscheiden konnten.

In acht ihrer letzten zehn Matches blieben die Londoner ohne eigenen Treffer. In der Tabelle der Premier League stehen sie nur auf Rang zehn mit gerade einmal 31 Punkten nach 24 Spielen. Der Rückstand auf den Europa League-Platz fünf ist mit zehn Zählern genauso groß wie der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz 18.

In der Formtabelle der letzten fünf Premier League-Spiele steht die Potter-Truppe auf dem vorletzten Platz. Unter dem Tuchel-Nachfolger waren die Blues in ihren ersten neun Pflichtspielen ungeschlagen und hatten sechs dieser Partien gewonnen. In den folgenden 17 Pflichtspielen gab er nur noch drei Siege und satte zehn Niederlagen.

Chelsea - Leeds Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 0:2 Tottenham (PL, A), 0:1 Southampton (PL, H), 0:1 Dortmund (CL, A), 1:1 West Ham (PL, A), 0:0 Fulham (PL, H)

Letzte 5 Spiele Leeds: 0:2 Fulham (FAC, A), 1:0 Southampton (PL, H), 0:1 Everton (PL,, A), 0:2 Man United (PL, H), 2:2 Man United (PL, A)

Letzte 5 Spiele Chelsea vs Leeds: 0:3 (PL, A), 3:0 (PL, A), 3:2 (PL, H), 0:0 (PL, A), 3:1 (PL, H)

Gegner Leeds feierte am Wochenende nicht nur einen enorm wichtigen Sieg, sondern auch den ersten Ligadreier seit Anfang November und damit seit fast vier Monaten. Gegen Schlusslicht Southampton gab es im Sechs-Punkte-Spiel einen 1:0-Erfolg. Durch den Dreier verließen die Whites die Abstiegsränge und kletterten vom vorletzten auf den 17. Rang.

Vor diesem Erfolg war Leeds zehn Premier League-Partien in Folge ohne Sieg geblieben und hatte sechs dieser Begegnungen verloren. Eine Niederlage gab es auch unter der Woche im Achtelfinale des FA Cups. Bei Ligakonkurrent Fulham verloren die Weißen mit 0:2. Aber Leeds und auswärts, das passt in dieser Saison ohnehin nicht.

Im Ligabetrieb gab es in zwölf Partien auf des Gegners Platz nur einen Sieg und acht Pleiten. Keine Mannschaft holte in der Fremde weniger Punkte als die Whites. Lediglich aufgrund der weniger schlechten Torbilanz gegenüber Nottingham Forest ist Leeds „nur“ das zweitschlechteste Auswärtsteam der Premier League.

Den einzigen Auswärtsdreier gab es in Anfield beim FC Liverpool. Das war aber schon im Oktober letzten Jahres. Insgesamt kassierte Leeds in 24 Ligaspielen 39 Gegentore. Allein 23 dieser Gegentreffer und damit fast 60 % gab es in den zwölf Auswärtspartien. Und nun geht es an die Stamford Bridge, wo die letzten fünf Gastspiele alle verloren wurden.

Unser Chelsea - Leeds Tipp: „Chelsea Über 1,5 Tore“

In vier drei letzten fünf Partien bei den Blues kassierte Leeds mindestens zwei Tore, in drei dieser fünf Auswärtsduelle waren es genau drei.

Das Hinspiel in dieser Saison konnten die Weißen daheim mit 3:0 für sich entscheiden. Doch auswärts läuft überhaupt nichts zusammen.

Wenn Chelsea auch diese Partie gegen eines der Teams, das in der Fremde die wenigsten Punkte geholt hat, nicht gewinnt, dann dürften die Wolken über der Stamford Bridge noch dunkler werden.