Chelsea - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten | 05.01.2023

Die englischen Fußballfans dürfen sich in den nächsten Tagen gleich zweimal auf den Klassiker Chelsea gegen Manchester City freuen. Am Donnerstag treffen beide Vereine an der Stamford Bridge zum Ligaspiel aufeinander. Am Sonntag folgt dann im FA-Cup das nächste Duell, dieses Mal im Etihad Stadium der „Skyblues“. Beide Vereine hinken aktuell ihren Ansprüchen hinterher. Meister Man City hat acht Punkte Rückstand auf Rang 1. Und die „Blues“ drohen die Qualifikation für die Champions League zu verpassen. Am Ende sind die Gäste im ersten von zwei Aufeinandertreffen zurecht die deutlichen Favoriten. So entscheiden wir uns zu einer Quote von 1,63 bei Bet-at-home für die Wette „Auswärtssieg“.