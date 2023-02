Chelsea - Southampton Tipp, Prognose & Quoten | 18.02.2023

Unser Chelsea - Southampton Tipp zum Premier-League-Spiel am 18.02.2023 lautet: Chelsea braucht unbedingt wieder ein Erfolgserlebnis. Helfen könnte der kommende Spieltag. Mit Southampton ist das Tabellenschlusslicht zu Gast, das neun seiner letzten zehn Ligaspiele verloren hat.

Chelsea droht den Anschluss an die europäischen Plätze zu verlieren. Für die Gäste aus Southampton wären das Luxus-Probleme, denn das Tabellenschlusslicht kämpft um den Klassenerhalt. Beiden Mannschaften fehlt definitiv die Effizienz im Angriff. Verbunden mit einem Spiel unter 2,5 Treffern setzen wir auf einen Heimsieg der Blues. Bwin belohnt diese Wette mit grandiosen Quoten über 3,10.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Southampton auf „Sieg Chelsea & Unter 2,5 Tore“:

Chelsea vs Southampton Quoten Analyse:

Obwohl die Blues auf der Suche nach ihrem Sieger-Gen sind, haben die Buchmacher mit Quoten von ungefähr 1,37 keinen Zweifel an der Favoritenrolle der Gastgeber.

Ein Grund für diese klare Rollenverteilung sind die Gäste. Southampton verlor neun seiner letzten zehn Partien in der Premier League. Immerhin sammelten die Saints in ihren Gastauftritten mehr Punkte pro Spiel (0,82) als vor heimischer Kulisse (0,55). Erkämpft sich Southampton doch einen Auswärtssieg, findet ihr Wettquoten um die 8,50.

Chelsea vs Southampton Prognose: „Fehlende Offensive auf beiden Seiten“

Graham Potter bringt Woche für Woche eine phänomenale Defensive aufs Feld. Chelsea kassierte bisher nur 22 Gegentreffer in ebenso vielen Auftritten. Das reicht für die drittbeste Abwehr der Liga.

Hätte die eigene Offensive mehr Durchschlagskraft, lägen die Londoner nicht nur im Mittelfeld. Obwohl die Mannen von der Stamford Bridge knapp 59 Prozent Ballbesitz beanspruchen (3.), erspielen sie sich nur 1,95 Goal Creating Chances pro 90 Minuten. Am Ende reicht dieser Wert nur für Platz 12.

Chelsea - Southampton Statistik & Bilanz:

Es gibt weitere Faktoren, die einen Tipp auf unter 2,5 Treffer begünstigen. Unter anderem fielen 2023 in sieben Begegnungen der Londoner insgesamt nur neun Treffer. Dementsprechend endeten neun der letzten zehn Chelsea-Spiele unter 2,5 Tore.

Fügen wir die Gäste dieser Gleichung hinzu. Es ist offensichtlich, dass 40 Gegentreffer der Saints erschreckend sind. Hoffnung macht jedoch der xGA-Wert. In dieser Statistik finden sich sowohl die Blues als auch die Gäste aus Southampton unter den zehn besten Mannschaften der Premier League wieder.

Acht Niederlagen aus elf Auswärtsspielen sprechen gegen ein Duell auf Augenhöhe. Darüber hinaus hat eine weiße Weste der Auswärtsmannschaft Seltenheitscharakter. Die Hafenstädter ließen sich in 27 ihrer letzten 28 Premier-League-Auftritte mindestens ein Gegentor einschenken.

Selbst können die Saints diesen Rückschlägen nur selten etwas entgegensetzen. Es ist kaum zu glauben, aber das Schlusslicht konnte an nur einem der jüngsten 16 Spieltage mehr als einen eigenen Treffer markieren. So wird es schwierig, dem obligatorischen Gegentor etwas entgegenzusetzen.

Unser Chelsea - Southampton Tipp: „Sieg Chelsea & Unter 2,5 Tore“

Den Gastgebern gelangen zuletzt zwei Heimspiele in Folge ohne Gegentor. Gleichzeitig wusste das Team von der Stamford Bridge seine Führungen im eigenen Stadion über die Zeit zu retten. Bisher ging Chelsea zu Hause sieben Mal in Front, fünf dieser Führungen wurden in einen Sieg verwandelt. Gegen die Saints könnte ein Tor bereits reichen.