Chiefs - Bengals Tipp, Prognose & Quoten | 30.01.2023

Unser Chiefs - Bengals Tipp zum NFL Spiel am 30.01.2023 lautet: In den Playoffs sind es meist Nuancen, die zwischen Sieg oder Niederlage entscheiden. Kleinste Details geben den Ausschlag und in diesem Vergleich neigt das Pendel leicht in Richtung der Bengals.

Ein Matchup, auf das viele gespannt sind. Zwei Schwergewichte der AFC treffen aufeinander und die Quoten liegen eng beieinander. Allerdings haben die Chiefs ein kleines Handicap zu verarbeiten, da ihr Star-Quarterback Patrick Mahomes angeschlagen ist. Unser Tipp ist ein Sieg der Bengals (HC+3) mit Quoten von 1,72 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Chiefs vs Bengals auf „Sieg Bengals (HC+3)“:

Die Bengals sind so etwas wie das Kryptonit der Chiefs. Zuletzt feierten Burrow und Co. drei Siege in Folge gegen den Konkurrenten aus der AFC.

QB Mahomes wird spielen, daran zweifeln die wenigsten, doch mit wie viel Prozent? Seine Qualität, Plays zu verlängern, ist mit dem High Ankle Sprain eingeschränkt.

Burrow nimmt, wenn gefordert, die Checkdowns zum Runningback. 21,9% seiner Würfe gehen zum RB, daraus generieren die Bengals die zweitmeisten Liga-Yards.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chiefs vs Bengals Quoten Analyse:

Ein absolutes Spitzenspiel erwartet uns, daran wird auch ein angeschlagener Mahomes nichts ändern. Die Buchmacher erwarten im Vorfeld eine vollkommen ausgeglichene Partie. Die Chiefs sind mit Quoten um 1,86 wirklich hauchdünner Favorit.

Davon werden sich die Bengals auf keinen Fall aus der Ruhe bringen lassen. Ein Sieg der Gäste aus Cincinnati bringt euch Wettquoten von ca. 1,95 ein.

Wenn wir uns im Vorfeld die Statistiken der beiden Mannschaften anschauen, kriegen wir bestätigt, was wir im Gefühl haben: Es ist ein Spiel auf Messers Schneide und Kleinigkeiten werden am Ende des Tages den Unterschied machen. Die Verwendung von einem kleinen Handicap bringt etwas mehr Sicherheit und dennoch gute Quoten in einem Duell der besten Offensiven der gesamten Liga.

Chiefs vs Bengals Prognose: „Die Bengals bleiben das Kryptonit der Gastgeber“

Nach einem durchwachsenen Saisonstart wuchsen die Sorgen über die Bengals, doch wie wir sehen zu Unrecht. Der Coaching-Staff fand die richtigen Lösungen und seit Woche sechs gehören die Bengals zu den gefährlichsten Offensiven der Liga. „SIS“ rankt sie nach Pos% (Prozent der Spielzüge mit einem positiven expected-points-added-Wert) aus 11-Personnel, in der Shotgun und bei der Verwendung von Motion als bestes Team der Liga.

Zudem hat Joe Burrow sich in dieser Saison in die Elite der Quarterbacks gespielt. Der Passgeber mit dem Spitznamen „Joe Cool“ ist besonders stark darin, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er nimmt, was ihm die Defense gibt. Beispielsweise ist er sich nicht zu schade, die Checkdowns zu nehmen. Burrow steigerte seinen prozentualen Anteil an Würfen zu Runningbacks von 17,3 auf 21,9 Prozent.

Gerade über diese Herangehensweise könnten sie im Arrowhead-Stadium zum Erfolg gelangen, denn: Die Defense der Gastgeber ist anfällig bei Pässen zu Runningbacks. Über die Saison betrachtet, lässt KC 0.09 EPA/Play bei Pässen zum RB zu. Das ist der vierthöchste Wert. Die 101 zugelassenen Completions sind sogar der zweithöchste Wert der NFL.

Auf der anderen Seite können wir gespannt sein, wie viel mit einem angeschlagenen Mahomes möglich ist. Er ist kompetitiv, keine Frage, doch was macht die Offense von HC Andy Reid, wenn die Coverage der Bengals hält und Mahomes Plays verlängern muss? Nach EPA/Play gehört die Verteidigung der Bengals zu den Top 10 der NFL!

Chiefs - Bengals Statistik & Bilanz:

Mittlerweile gehören die Chiefs seit Jahren zur Spitze in der NFL. Kaum ein Team kam ihnen bisher so gefährlich nahe wie die Bengals. Seit 2021 wirkt es fast so, als wäre das Franchise aus der AFC-North der gefährlichste Konkurrent. Jedenfalls feierten die Bengals in den letzten drei Spielen drei Siege gegen Mahomes und Co. Vergangene Saison gelang Zac Taylor und seinem Team sogar ein äußerst beeindruckender Comeback-Sieg in den Playoffs. Zur zweiten Halbzeit stellte der Außenseiter die Defense um. Das brachte die gut geölte Offensiv-Maschine der Chiefs zum Stottern.

Insgesamt dürfen wir uns alle auf diese Begegnung freuen. Beide Mannschaften sind offensiv absolut elitär. „Footballoutsiders“ führt beide in ihrer Statistik Offensive-DVOA unter den Top 5 der National Football League.

Darüber hinaus legen sowohl die Chiefs als auch die Bengals überragende Werte in mehreren offensiven Statistiken auf. Burrow und Mahomes sind nach PFF die besten Passer und die von ihnen geführten Offensiven rangieren nach Pos% unter den drei Spitzenteams.

Zurück zu den Bengals. Diese gehen zu 83 Prozent im 11-Personnel auf das Feld und können damit vorteilhafte Matchups für Higgins und Co. kreieren. Sollten die Chiefs in Sneed ihren besten Coverage-Corner in den Slot ziehen, trifft Higgins womöglich häufiger auf Watson. In diesem Aufeinandertreffen liegen die Vorteile beim Receiver der Gäste.

Unser Chiefs - Bengals Tipp: Sieg Bengals (HC+3)

Es dürfte erneut ein enges Aufeinandertreffen der beiden Schwergewichte werden. Die Bengals konnten die letzten drei direkten Vergleiche allesamt knapp mit drei Punkten Vorsprung für sich gewinnen. Die Verletzung von Mahomes könnte mehr Einfluss nehmen, als den Chiefs lieb ist, weshalb wir die Bengals leicht favorisieren. Trotzdem ist in einem Spiel wie diesem alles möglich, weshalb wir auf Nummer sicher gehen.