Conference League Sieger Quoten: Favoriten & Prognose

Die Conference League ist noch ein sehr junger Wettbewerb und wird in dieser Saison erst zum zweiten Mal gespielt. Mit der Zwischenrunde (16. und 23. März) werden die letzten Teilnehmer der K.O.-Phase ausgespielt.

West Ham United ist bei den Conference League Sieger Quoten größter Favorit auf den Titel, dicht dahinter folgen Lazio Rom und Villarreal.

Braga, Alkmaar und Florenz gehören dann bereits eher zu den Außenseitern, obwohl sie ebenfalls noch im vorderen Bereich bei den Conference League Sieger Quoten zu finden sind.

Der 1. FC Köln ist als einzige deutsche Mannschaft schon aus dem Wettbewerb ausgeschieden.

Conference League Sieger Quoten: West Ham größter Favorit

Nachdem West Ham United in der vergangenen Saison in der Europa League im Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt ausgeschieden war, konnten sie sich in dieser Spielzeit nur für die Conference League qualifizieren.

In dieser Saison sind die Irons in der Tabelle der Premier League nur kurz vor der Abstiegszone zu finden und bleiben damit hinter den Erwartungen zurück. Mit dem Gruppensieg in der Conference League sind sie bereits für das Achtelfinale qualifiziert und gelten als Favorit auf den Titel in der Conference League.

Lazio Rom: Titelkandidat aus der Serie A ist viel zuzutrauen

In den Conference League Sieger Quoten liegen direkt hinter Topfavorit West Ham die beiden Teams von Lazio Rom und Villarreal gleichauf. Lazio Rom ist durch das Ausscheiden aus der Europa League als Teilnehmer in die Conference League gerutscht.

In der Serie A kratzt Lazio aktuell sogar an den Champions League Rängen. Dass die Römer in den Conference League Sieger Quoten im vorderen Bereich auftauchen, ist daher keine Überraschung.

Villarreal: Vom Champions League Halbfinale in die Conference League

Bei Villarreal sieht die internationale Geschichte noch imposanter aus. Erst in der letzten Saison schafften sie es bis in das Halbfinale der Champions League. Im Jahr davor gelang ihnen sogar der Gewinn der Europa League. In der La Liga steht Villareal aktuell im Mittelfeld der Tabelle. Auch ihnen trauen die Buchmacher den Gewinn der Conference League durchaus zu.

Sporting Braga: Härtetest in der Zwischenrunde gegen die Fiorentina

Auch das portugiesische Team Sporting Braga ist im europäischen Fußball kein unbeschriebenes Blatt. Seit 2010 hat sich Braga in jedem Jahr für die Europa League qualifiziert – so auch diese Saison. Auch bei ihnen folgte das Aus in der Gruppenphase. In der Zwischenrunde wartet nun mit dem AC Florenz allerdings ein harter Brocken.

Das sind die Außenseiter in den Conference League Sieger Quoten

Neben dem Braga-Gegner Florenz sehen die Buchmacher auch Alkmaar und Nizza eher als Außenseiter. Während Florenz sich derzeit in der italienischen Seria A schwer tut, belegt Alkmaar in der niederländischen Eredivisie den zweiten Platz.

Nizza konnte sich bis jetzt in der Ligue 1 stabil im Mittelfeld halten, richtig überzeugen konnte das Team in der Liga bisher allerdings nicht. Schaut man auf die Conference League Sieger Quoten befinden sich die drei Teams zwar noch im vorderen Bereich, allerdings gelten sie eher als Außenseiter.

Begegnungen der Zwischenrunde der Conference League

Bodø/Glimt – KKS Lech Posen

Sporting Braga – AC Florenz

Qarabag FK - KAA Gent

Trabzonspor – FC Basel

Lazio Rom – FC CFR 1907 Cluj

AEK Larnaca – SC Dnipro

FC Sheriff Tiraspol – FK Partizan

Ludogorets Razgrad – RSC Anderlecht

Die kommenden Termine der Conference League

Zwischenrunde 16. & 23. Februar

Achtelfinale: 9. & 16. März

Viertelfinale: 13. & 20. April

Halbfinale: 11. & 18. Mai

Finale: 7. Juni

Die bisherigen Conference League Sieger:

2022: AS Rom