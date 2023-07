Costa Rica - Martinique Tipp, Prognose & Quoten | 05.07.2023

Unser Costa Rica - Martinique Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 05.07.2023 lautet: Costa Rica versucht auf letzter Rille den Einzug ins Viertelfinale klar zu machen. Martinique gilt trotz der besseren Ausgangsposition als klarer Außenseiter.

Am letzten Gruppenspieltag bekommt Costa Rica nochmal die Chance, sich aus der Schlinge zu ziehen. Um sich in letzter Sekunde für das Viertelfinale zu qualifizieren, muss ein Sieg gegen Martinique her. Die Quoten sprechen klar zu Gunsten von Los Ticos, obwohl Les Matinino mit einer besseren Form trumpfen kann.