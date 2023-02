Cremonese - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 28.02.2023

Unser Cremonese - AS Rom Tipp zum Serie A Spiel am 28.02.2023 lautet: Aufsteiger Cremonese wartet immer noch auf den ersten Saisonsieg in der Serie A. Gegen die AS Roma dürfte die Negativserie aber immer noch nicht zu Ende gehen.

Im Vorjahr führte Jose Mourinho die AS Roma in der UEFA Europa Conference League zum ersten internationalen Titel seit 61 Jahren.

In dieser Saison hat sich der Hauptstadt-Klkub den Einzug in die Königsklasse zum Ziel gesetzt. Die komplette Ligaspielzeit halten sich die Giallorossi bisher auch unter den Topteams der Serie A.

Im Kampf um einen Platz unter den Top 4 geht es aber sehr eng zu. Viele Patzer darf man sich nicht leisten. Am Dienstag sind die Römer bei der US Cremonese zu Gast.

Mit den Grigiorossi haben die Hauptstädter noch eine Rechnung offen. Anfang Februar schied die AS nach einer 1:2-Heimpleite gegen den Aufsteiger aus dem Pokal-Viertelfinale aus. Wir spielen dieses Mal mit einer Quote von 1,70 bei Bwin die Wette „Sieg Rom“.

Darum tippen wir bei Cremonese vs AS Rom auf „Sieg Rom“:

Cremonese ist nach 23 Spieltagen der Saison 2022/23 noch ohne Sieg

Die Roma steht auf Platz 3 der Auswärtstabelle

Die Giallorossi sind in der Liga seit 1993 ohne Niederlage gegen La Cremo

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cremonese vs AS Rom Quoten Analyse:

Die AS Roma steht auf einem Champions-League-Platz. Gastgeber Cremonese ist dagegen immer noch das klare Schlusslicht der Serie-A-Tabelle.

Der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt 11 Punkte. So ist auch die Ausgangslage bei der Cremonese vs AS Rom Prognose keine Überraschung.

Mit Quoten im Schnitt von 1,72 sind die Gäste die klaren Favoriten. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 5,43 belohnt.

Cremonese vs AS Rom Prognose: Wann holt „Cremo“ endlich den ersten Sieg?

In der Vorsaison sicherte sich die Unione Sportiva Cremonese die achte erstklassige Teilnahme seit der Vereinsgründung 1903. Die Grau-Roten setzen dabei auf eine einmalige Jugendpolitik. Mit dieser Strategie bekommt La Cremo in der Serie A aber bisher kein Bein auf die Erde. Nach 23 Spieltagen wartet der Aufsteiger immer noch auf den ersten Sieg. Bisher reichen neun Remis nur für neun Punkte.

Auch der neue Coach Davide Ballardini, der die Mannschaft Mitte Januar 2023 übernommen hat, konnte noch keine Trendwende herbeiführen. Dass das Team aber Spiele gewinnen kann, hat es im Pokal bewiesen. Hier schaltete die US in den letzten beiden Runden zuerst Tabellenführer Neapel und dann auch die AS Roma aus. Gegen die SSC Napoli musste allerdings das Elfmeterschießen entscheiden.

In der Saison 2018/19 stand die AS Roma das letzte Mal in der Champions-League-Gruppenphase. In diesem Jahr soll nun die Rückkehr in die Königsklasse glücken. Die Giallorossi gingen allerdings nur auf Platz 7 in die Winterpause. Doch in einer Tabelle seit dem Re-Start der Serie-A-Saison 2022/23 stehen die Römer mit 17 Punkten und nur einer Niederlage auf Platz 2 hinter Neapel.

Auch international ist der Hauptstadt-Klub noch im Rennen. Das Hinspiel der K.o.-Play-off-Runde in Salzburg ging zwar mit 0:1 verloren. Dank eines Offensivspektakels, wie man es von Teams von José Mourinho eigentlich nicht gewohnt ist, drehte die AS den Vergleich und zog mit einem 2:0-Erfolg verdient ins Europa-League-Achtelfinale ein. Dort geht es dann gegen Real Sociedad weiter.

Cremonese - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cremonese: 2:2 FC Turin (A), 0:3 Neapel (A), 0:2 Lecce (H), 2:1 AS Rom (A), 1:2 Inter Mailand (H)

Letzte 5 Spiele AS Rom: 2:0 Salzburg (H), 1:0 Hellas Verona (H), 0:1 Salzburg (A), 1:1 Lecce (A), 2:0 Empoli (H)

Letzte 5 Spiele Cremonese vs AS Rom: 2:1 (A), 0:1 (A), 0:3 (A), 0:1 (H), 2:5 (H)

Von 16 Duellen gegen Rom konnte Cremonese nur drei für sich entscheiden. In der Serie A glückte der letzte von zwei Erfolgen im Oktober 1993.

Dem gegenüber stehen zwei Remis und elf Niederlagen. Das Hinrundenduel am 2. Spieltag der laufenden Saison entschieden die Giallorossi daheim mit 1:0 für sich. Die Revanche glückte dem Aufsteiger dann schon wie erwähnt im Pokal.

Unser Cremonese - AS Rom Tipp: „Sieg Rom“

Im Pokal-Wettbewerb können die Grau-Roten gewinnen. In der Liga hat der Aufsteiger das Erfolgsrezept aber noch nicht gefunden.

Es spricht nicht wirklich etwas dafür, dass nun ausgerechnet gegen die Roma der Knoten platzt. Vor allem, da die Römer aus dem Pokal noch eine Rechnung mit Cremonese offen haben.