Crystal Palace - Fulham Tipp, Prognose & Quoten | Premier League 26.12.2022

Von den letzten 28 London Derbys hat Fulham tatsächlich nur ein einziges gewonnen und 22 der übrigen 27 verloren. Immerhin: Den erwähnten einzigen Sieg gab es in dieser Saison, als man Brentford mit 3:2 schlagen konnte. In allen bisherigen vier London Derbys in dieser Saison erzielten die Cottagers genauso viele Tore, nämlich sechs, wie in den 14 Stadtduellen in der Premier League davor.