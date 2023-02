Crystal Palace - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 25.02.2023

Unser Crystal Palace - Liverpool Tipp zum Premier League Spiel am 25.02.2023 lautet: Liverpool leistete sich unter der Woche einen katastrophalen Champions-League-Auftritt und verlor an der Anfield Road mit 2:5 gegen Real Madrid.

Jürgen Klopp steht in Liverpool vor einem Scherbenhaufen. Wenngleich der Coach sich nach dem 2:5 gegen Real kämpferisch gab und den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale nicht gänzlich abschreiben wollte, stehen die Zeichen mehr schlecht als recht.

Mit den Eagles kommt nun ein gern gesehener Gegner daher. Vor heimischer Kulisse verlor Crystal Palace nämlich zuletzt achtmal in Serie gegen die Reds. Der letzte Heimsieg gegen das Team von der Merseyside geht auf November 2014 zurück.

Gerade aufgrund der deutlichen Niederlage in der Königsklasse sehen wir die Schützlinge von Jürgen Klopp im Vorteil und visieren einen Triumph der Gäste an. Zudem rechnen wir mit mehr als 1,5 Toren. Beim Abschluss einer Mehrfachwette bietet NEObet eine Quote von 2,10.