Crystal Palace - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten | 11.03.2023

Unser Crystal Palace - Manchester City Tipp zum Premier League Spiel am 11.03.2023 lautet: Das Schiff der Citizens hat ihre Segel gesetzt und meldet sich mit Rückenwind zurück im Titelkampf. Überwunden scheint das kleine Zwischentief und groß die Lust, das Wettrennen um die Meisterschaft wieder aufzunehmen. Zu Gast im Selhurst Park steuern die Skyblues auf einen Pflichtsieg zu.

Crystal Palace sollte sich schleunigst einen neuen Kompass für die eigene Offensive besorgen. Scheinbar führte die Route der Eagles überall hin, nur nicht auf den gegnerischen Kasten. Zuletzt beendeten die Londoner zwei Spiele in Serie ohne einen Schuss aufs Tor, geschweige denn einen Treffer. Wir glauben an einen souveränen Sieg der Gäste und unter 3,5 Tore im Spiel. Diese Wette bringt euch bei Bwin eine Quote von 2,00 ein.