Crystal Palace - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten | 18.01.2023

Der deutliche Aufwärtstrend ManUniteds zeigt sich auch in deren Auswärtsergebnissen. Nach sieben PL-Auswärtspleiten am Stück konnten die Red Devils fünf der letzten acht Auswärtsspiele im Ligabetrieb für sich entscheiden. Aber: In London verloren sie drei der letzten fünf Gastspiele und damit so viele wie bei 20 Besuchen in der Hauptstadt zuvor.