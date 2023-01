Crystal Palace - Newcastle Tipp, Prognose & Quoten | 21.01.2023

Unser Crystal Palace - Newcastle Tipp zum Premier-League-Spiel am 21.01.2023 lautet: Auch wenn die Magpies in diesem Duell auf den ersten Blick die klaren Favoriten sind, erwartet die Zuschauer voraussichtlich ein enges und defensiv geprägtes Spiel.

Am Samstag wird das Duell zwischen Crystal Palace und Newcastle United schon zum dritten Mal in dieser Saison ausgetragen. Anfang September endete das Ligaspiel im St. James‘ Park mit einem 0:0. Und auch das Duell im Ligapokal im November zu Gast bei den Magpies stand nach 120 Minuten torlos. Dann setzten sich die Hausherren aber mit 3:2 im Elfmeterschießen durch. Nun trifft man sich erstmals im Selhurst Park. Die Buchmacher sehen dabei die Gäste klar vorne. Wir spielen aber mit einer Quote von 1,68 bei NEObet die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Crystal Palace vs Newcastle auf „Unter 2,5 Tore“:

Crystal Palace erzielte in den 5 Spielen seit der WM-Pause nur 3 Treffer

Newcastle hat die beste Abwehr der Premier League

In den letzten 13 Duellen zwischen beiden Teams fielen nur einmal mehr als zwei Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Crystal Palace vs Newcastle Quoten Analyse:

Newcastle United steht nach 19 absolvierten Partien auf Rang 3 der Premier-League-Tabelle. Der Rückstand auf Platz 2 beträgt nur einen Zähler. Crystal Palace steht dagegen im grauen Mittelfeld der Tabelle.

So schlagen sich die Buchmacher bei der Crystal Palace vs Newcastle Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 1,90 klar auf die Seite der Gäste. Die Hausherren werden dagegen mit durchschnittlichen Quoten von 4,40 auf einen Sieg als Außenseiter ins Rennen geschickt.

Crystal Palace vs Newcastle Prognose: Können die Eagles die beste Abwehr knacken?

Mit vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen, darunter auch das Aus im FA Cup gegen Southampton, ist Crystal Palace nicht gut aus der WM-Pause gekommen. Der Mannschaft gelang seit der Partie gegen West Ham am 6. November kein Treffer aus dem Spiel heraus. Nach der 0:1-Niederlage gegen Chelsea am Sonntag wünschte sich Coach Patrick Vieira erneut Neuzugänge. Bisher haben die Verantwortlichen aber noch keinen finanzierbaren Spieler, der die Mannschaft auch wirklich verstärken würde, gefunden.

Vor allem Conor Gallagher, der im Sommer nach einer Leihe wieder zu seinem Arbeitgeber Chelsea zurückkehrte, wird schmerzlich vermisst. Noch haben die „Eagles“ sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Auch der Coach, der in der Vorsaison trotz einer gravierenden Verjüngung des Kaders die Mannschaft aus dem Süden Londons auf einen guten 12. Platz führte, sitzt noch fest im Sattel.

Natürlich ist der Newcastle United FC nach der Übernahme im Oktober 2021 durch den saudi-arabischen Public Investment Fund inzwischen ein anderer Verein mit ganz anderen Möglichkeiten. Doch die Magpies gehören bisher zu den positiven Beispielen, wo der neureiche Klub sein Geld bisher recht sinnvoll eingesetzt hat. Zudem hat man mit Coach Eddie Howe ein glückliches Händchen gehabt.

Der Klub aus Newcastle upon Tyne hält sich seit dem 13. Spieltag unter den Top 4 der Premier League und darf damit auf die erste Champions-League-Teilnahme seit der Saison 2002/03 hoffen. In 19 Ligaspielen kassierte der NUFC nur eine Niederlage. Elf Gegentore bedeuten zudem die beste Abwehr. Im heimischen St. James‘ Park sind die Magpies mit sechs Siegen und vier Niederlagen noch ungeschlagen.

Crystal Palace - Newcastle Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Crystal Palace: 0:1 Chelsea (A), 1:2 Southampton (H), 0:4 Tottenham (H), 2:0 Bournemouth (A), 0:3 Fulham (H)

Letzte 5 Spiele Newcastle: 1:0 Fulham (H), 2:0 Leicester City (H), 1:2 Sheffield Wednesday (A), 0:0 Arsenal (A), 0:0 Leeds United (H)

Letzte 5 Spiele Crystal Palace vs Newcastle: 2:3 (A), 0:0 (A), 0:1 (A), 1:1 (H), 2:1 (A)

Diese Paarung gab es in England erst 51 Mal. Die Londoner gingen nur in 12 Partien als Sieger vom Feld, kassierten aber 28 Niederlagen. Auch mit Heimrecht von Crystal Palace ist die Bilanz der Hausherren in 22 Partien mit sieben Heimerfolgen und zehn Pleiten negativ. Von den letzten sechs Duellen gegen die Magpies konnten die Eagles gerade einmal eines für sich entscheiden. Drei der jüngsten vier Vergleiche endeten aber mit einem Remis.

Unser Crystal Palace - Newcastle Tipp: Unter 2,5 Tore

Auf den ersten Blick hat Newcastle in diesem Duell klar die Nase vorne. Doch gegen die Eagles taten sich die Magpies in der Vergangenheit oft schwer. Am Ende ergab sich immer ein enges Spiel auf Augenhöhe. Auch dieses Mal erwartet die Zuschauer wohl wieder eine spannende Partie. Zudem fallen unserer Meinung nach nicht allzu viele Treffer.