Dallas Cowboys - San Francisco 49ers Tipp, Prognose & Quoten | 22.01.2023

Kreatives Play-Calling, eine phänomenale Defense und mehrere Matchup-Waffen bringen San Francisco in die Favoritenrolle. Dallas‘ Anfälligkeit für Big-Plays im Run-Game stellt ein größeres Problem dar. Für uns Grund genug, um auf „Sieg 49ers (HC-2,5)“ mit einer Quote von 1,60 bei Bwin zu setzen.

Darum tippen wir bei Dallas Cowboys vs San Francisco 49ers auf „Sieg 49ers (HC-2,5)“:

Dallas Cowboys vs San Francisco 49ers Quoten Analyse:

Wer elf Siege in Folge feiern konnte, ist in der Regel der Favorit. So auch in dieser Partie, in der die 49ers mit Quoten von ca. 1,50 auf das Feld gehen.