Dänemark – Nordirland Tipp, Prognose & Quoten | 16.06.2023

Unser Dänemark - Nordirland Tipp zum EM Quali Spiel am 16.06.2023 lautet: Nach der katastrophalen 2:3-Niederlage gegen Kasachstan sind die Dänen schon fast zum Siegen verdammt, um nicht den Anschluss zur Tabellenführung in der Gruppe H zu verlieren. Wir gehen davon aus, dass dieses Unterfangen gelingt.

Bei Dänemark hat bisher nur Rasmus Höjlund gezündet. Mit seinen 20 Jahren erzielte er bisweilen fünf Tore in zwei Qualifikations-Duellen. Auch gegen Kasachstan brachte er seine Farben mit einem Doppelpack noch vor der Pause mit 2:0 in Front. Nach dem Seitenwechsel verfielen die Gäste in eine Lethargie und ließen Kasachstan mehr und mehr ins Spiel kommen. Am Ende erkämpften sich die Hausherren einen 3:2-Triumph.

Nordirland hat sich im bisherigen Verlauf der EM-Qualifikation nicht mit Ruhm bekleckert. Der erste Matchday führte gegen Underdog San Marino zu einem wenig glanzvollen 2:0-Erfolg. Mit Finnland wartete im zweiten Gruppenspiel ein wesentlich härterer Konkurrent. Trotz Heimvorteils gelang es den Nordiren nicht, entscheidend in den gegnerischen Strafraum zu kommen. Es mangelte schlichtweg an Torchancen. Folglich ging der 1:0-Sieg der Finnen in Ordnung.

Wir tendieren zu einem Heimsieg mit weniger als 3,5 Toren. Für diese Wette gewährt Happybet eine Quote von 1,90.

Darum tippen wir bei Dänemark vs Nordirland auf „Sieg Dänemark & Unter 3,5 Tore“:

Inklusive Testspiele bestritt Dänemark 10 der letzten 12 Spiele mit Unter 3,5 Toren.

Nordirland gewann einschließlich Tests nur 2 der letzten 9 Begegnungen (2U, 5N).

Nordirland gewann keines der bisherigen 5 direkten Duelle in Dänemark (2U, 3N).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dänemark vs Nordirland Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Quoten am Drei-Weg-Markt drängt die Hausherren aus Dänemark in die Favoritenrolle und lässt alles andere als einen Heimsieg für sehr unwahrscheinlich erscheinen. Eine Tatsache, die anhand einer Dänemark Nordirland Quote in Höhe von ca. 1,30 für den Heimsieg untermauert wird.

Wer hingegen das Risiko liebt und gegen jegliche Statistik wetten möchte, dem steht es frei im Falle eines Auswärtssieges auf mehr als den elffachen Wetteinsatz zu hoffen. Bei einer so risikobehafteten Aktion bietet es sich jedoch an, einen Sportwetten Bonus zu nutzen.

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine marginale Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab. Vier der fünf Kräftemessen zwischen den beiden Konkurrenten in Dänemark endeten mit weniger als 3,5 Toren.

Dänemark vs. Nordirland Prognose: „Bleibt Rasmus Höjlund weiterhin alleiniger Torschütze in der EM-Quali für Dänemark?“

Bereits bei der WM 2022 in Katar war Dänemark in Sportwetten-Kreisen als Geheimfavorit gesetzt, konnte diese Rolle aber keineswegs erfüllen. Nach drei Gruppenspielen in der Vorrunde hatte Danish Dynamite nur einen mageren Punkt auf dem Konto und durfte seine Zelte als Gruppenletzter vorzeitig abbauen. Dabei war die Konkurrenz bis auf Frankreich mit Australien und Tunesien in der Gruppe D auf überschaubarem Niveau.

Trotz des frühzeitigen Scheiterns bei der WM blieb Trainer Kasper Hjulmand weiterhin im Amt. Wenngleich sein Vertrag bis Juli 2026 datiert ist, dürfte die Nicht-Teilnahme an der EURO 2024 in Deutschland oder ein sehr frühes Ausscheiden den 51-Jährigen in Bedrängnis bringen.

Standesgemäß starteten die Dänen mit einem 3:1-Erfolgserlebnis über Finnland in die EM-Qualifikation. Gegen Kasachstan wurden durch das 2:3 aber Punkte liegen gelassen. Zudem ging die Tabellenführung an Slowenien verloren.

Die Nordiren qualifizierten sich erst einmal für eine EM-Endrunde. Bei der EM 2016 in Frankreich wurde aber prompt der Einzug ins Achtelfinale vermeldet. Durch ein Eigentor von Gareth McAuley wurde gegen Wales aber das Ausscheiden besiegelt.

Dänemark - Nordirland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dänemark: 2:3 Kasachstan (EM-Quali, A), 3:1 Finnland (EM-Quali, H), 0:1 Australien (WM, A), 1:2 Frankreich (WM, A), 0:0 Tunesien (WM, A).

Letzte 5 Spiele Nordirland: 0:1 Finnland (EM-Quali, H), 2:0 San Marino (EM-Quali, A), 1:3 Griechenland (NL, A), 2:1 Kosovo (NL, H), 2:2 Zypern (NL, H).

Letzte 5 Spiele Dänemark vs. Nordirland: 1:2 (EM-Quali, A), 0:0 (EM-Quali, H), 1:1 (WM-Quali, H), 1:1 (WM-Quali, A), 1:0 (WM-Quali, H).

Da die „Green and White Army“ das Ticket für die EURO 2020 verpasste, sollte sie sich im Rahmen der diesjährigen Qualifikation hungrig präsentieren. Wenngleich gegen San Marino ein 2:0-Erfolg heraussprang, mangelte es dennoch vor allem an der Entschlossenheit im Abschluss. Ein Umstand, der sich auch beim 0:1 gegen Finnland bemerkbar machte.

Um die EM-Quali zu meistern, wurde mit Trainer Michael O‘Neill ein altbekannter Übungsleiter geholt. Der 53-jährige Engländer betreute die Elf bereits von 2011 bis 2020 und kennt das Team somit sehr gut. Da sich nur die ersten beiden Mannschaften in der Gruppe für die EM qualifizieren, könnte es aber bei der starken Konkurrenz mit Dänemark, Slowenien und auch Kasachstan sehr schwer werden.

Unser Dänemark – Nordirland Tipp: „Sieg Dänemark & Unter 3,5 Tore“

Im FIFA-Ranking liegen die Dänen 43 Plätze vor den Nordiren. Zudem hat Danish Dynamite im direkten Duell das Heimrecht auf seiner Seite. Gerade nach der überraschenden Niederlage gegen Kasachstan wird der FIFA-Weltranglisten-19. nichts unversucht lassen, um drei Punkte aus dem Kräftemessen mitzunehmen.

In den ersten beiden Spielen agierte Michael O‘Neill mit einer Dreierkette, wobei er gegen deutlich stärkere Gegner auch gerne auf ein 4-3-3 mit defensiver Grundausrichtung umstellt. So oder so wird der Abwehrverbund der Gäste vor allem mit Dänemarks Goalgetter Rasmus Höjlund Probleme bekommen.