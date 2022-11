Dänemark - Tunesien Tipp, Prognose & Quoten | 22.11.2022

Für einige Fans und Experten gehören die Rot-Weißen in Katar sogar zu den Geheimfavoriten auf den WM-Titel. Dänemark spielte eine tolle Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Hier gewann „Danish Dynamite“ die ersten neun Spiele und leistete sich dann erst in der letzten Partie, als man das Ticket für die Endrunde schon in der Tasche hatte, eine 0:2-Pleite in Schottland. In den zehn Quali-Spielen kam die Mannschaft auch auf tolle 30 Tore.