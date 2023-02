Darmstadt - Braunschweig Tipp, Prognose & Quoten | 12.02.2023

Unser Darmstadt - Braunschweig Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 12.02.2023 lautet: Darmstadt gab sich im bisherigen Saisonverlauf keine Blöße, blickt mit der Herbstmeisterschaft auf den ersten Titel und geht auch am kommenden Spieltag gegen die Eintracht aus Braunschweig favorisiert ins Rennen.

Mit dem Start der Rückrunde waren die Darmstädter voll da und knüpften ohne Probleme an die Leistungen vor der Winterpause an. Gegen Sandhausen (4:0) und Regensburg (2:0) standen deutliche Siege zu Buche.

Unter der Woche musste aber im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt nach zwischenzeitlicher 2:1-Führung ein Dämpfer in Kauf genommen werden. Am Ende schieden die Lilien mit 2:4 aus.

Der Fokus kann nun auf die 2. Bundesliga und den Aufstieg ins Oberhaus des deutschen Fußballs gerichtet werden. Mit den Löwen steht kein leichter Gegner vor der Tür. Wenngleich die Wettanbieter die Hausherren klar im Vorteil sehen, beendeten die Braunschweiger zuletzt ihren andauernden Negativtrend mit einem 2:0-Erfolg über Heidenheim.

Aufgrund der Heimstärke der Lieberknecht-Elf sehen wir den Tabellenführer klar im Vorteil und entscheiden uns für die Wette „Heimsieg“ mit einer Quote von 1,55 bei Betano.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Braunschweig auf „Heimsieg“:

Darmstadt ist seit 18 Ligaspielen ungeschlagen.

Braunschweig gewann nur eines von neun Auswärtsspielen in der Liga.

Darmstadt ist zu Hause gegen Braunschweig ungeschlagen (zwei Siege, ein Remis).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Darmstadt vs Braunschweig Quoten Analyse:

Nur sechs der zehn Heimspiele konnten die Darmstädter gewinnen. Eine Pleite am Böllenfalltor gab es bislang dennoch nicht. Auch diesmal gehen die Bookies nicht davon aus und bewerten den Sieg der Gäste mit einer Quote, die knapp unter 6,00 liegt.

Für sehr wahrscheinlich wird hingegen ein Erfolg der Gastgeber gehalten. Diesbezüglich bewegt sich die Quote nur knapp über 1,50. Der Blick auf die letzten Duelle im Merck-Stadion am Böllenfalltor sorgt für klare Verhältnisse. Zwei Heimsiege, wobei einer mit vier Toren Unterschied zustande kam, und ein Remis attestieren den Hausherren deutliche Vorteile.

Darmstadt vs Braunschweig Prognose: „Ärgern die Löwen den Spitzenreiter?“

Unter der Woche unterlagen die Lilien im DFB-Pokal-Achtelfinale Eintracht Frankfurt und mussten den ersten herben Dämpfer in dieser Saison einstecken. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht scheint aber gefestigt genug, um damit umzugehen.

Nach sechs Jahren Bundesliga-Absenz war die Chance nie größer zurückzukehren. Unter Lieberknecht hat sich die Elf stetig verbessert und kletterte gegenüber der vergangenen Saison von Rang vier direkt an die Tabellenspitze.

Eine Serie von 18 Zweitliga-Duellen ohne Niederlage spricht für sich. Die bisher einzige Pleite kam direkt zum Saisonauftakt durch ein 0:2 gegen Regensburg zustande. 12 der folgenden 18 Partien führten zu einem Erfolgserlebnis.

Der Defensivverbund überzeugte zuletzt auf Ligaebene auf ganzer Linie. Die Dreierkette, die oftmals Anwendung findet, ließ nur ein Gegentor an den vergangenen fünf Spieltagen zu. Alternativ lässt der 49-Jährige im 4-4-2 mit einer Doppel-Sechs auflaufen.

Braunschweig stoppte mit einem 2:0-Erfolg über Heidenheim eine Serie von sechs sieglosen 2. Liga-Partien. Die drei Punkte wurden aber im Eintracht-Stadion eingefahren. In der Ferne lassen die Löwen jeglichen Biss vermissen. Nur einer der insgesamt fünf Saison-Erfolge kam auf gegnerischem Boden zustande. Zudem muss sich die Elf von Trainer Michael Schiele defensive Probleme vorwerfen lassen. Im Durchschnitt kassiert die Eintracht in der Ferne pro Ansetzung mindestens zwei Gegentore. Der Offensivverbund fängt das defensive Komplettversagen nicht auf.

Mit Linus Gechter und Hasan Kurucay fanden in der Winterpause zwei Innenverteidiger ihren Weg nach Braunschweig. Gechter stand in beiden Begegnungen der Rückrunde in der Startformation und machte zuletzt gegen Heidenheim einen guten Job.

Darmstadt - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Team Darmstadt: 2:4 Frankfurt (A, DFB-Pokal), 4:0 Sandhausen (A), 2:0 Regensburg (H), 1:0 FC Wil (H), 1:0 CFR Cluj (H).

Letzte 5 Spiele Team Braunschweig: 2:0 Heidenheim (H), 2:4 HSV (A), 2:0 Altglienicke (H), 3:1 Halle (H), 1:0 Rostock (H).

Letzte 5 Spiele Team Darmstadt vs. Braunschweig: 1:0 (A), 1:1 (A), 4:0 (H), 1:1 (H), 2:2 (A).

Seit 2014 hat Braunschweig nicht mehr gegen Darmstadt gewinnen können. In der Ferne holten die Löwen aus drei Begegnungen nur einen Zähler. Die Hessen haben gegenüber den Niedersachsen deutlich die Nase vorne und werden zurecht bei den Bookies als klarer Favorit auf den Sieg gehandelt.

Das Hinspiel am 3. Spieltag war eine sehr enge Angelegenheit, führte aber am Ende zu einem verdienten Sieg der Lilien. An den letzten Auftritt im Merck-Stadion am Böllenfalltor haben die Löwen keine gute Erinnerung. Im November 2020 fegte Darmstadt die Gäste nämlich mit 4:0 vom Feld.

Unser Darmstadt - Braunschweig Tipp: „Heimsieg“

Braunschweig beendete zwar zuletzt mit einem 2:0 gegen Heidenheim seinen Negativtrend, wird aber in Darmstadt nur wenig zu lachen haben. Die Lilien sind seit 18 Liga-Begegnungen ungeschlagen und thronen nicht ohne Grund einsam an der Spitze der Tabelle.

Auf gegnerischem Terrain tun sich die Mannen von Trainer Michael Schiele in dieser Saison sehr schwer und holten nur einen Sieg aus neun Duellen. Der gesamte Abwehrverbund legt teilweise eklatante Aussetzer an den Tag und blickt auf 19 Gegentore in der Ferne.