Darmstadt - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 25.02.2023

Unser Darmstadt - HSV Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 25.02.2023 lautet: Das Duell Lilien gegen Rothosen verspricht am 22. Spieltag einen Tanz auf der Rasierklinge.

Beide Mannschaften präsentierten sich in den vergangenen Wochen in prächtiger Form. Hervorzuheben ist jedoch, dass Darmstadt nach dem ersten Saisonspiel kein einziges Liga-Duell als Verlierer beendete - ein kleiner Pluspunkt für die Gastgeber.

Wir nähern uns der entscheidenden Phase im Aufstiegsrennen und bekommen passenderweise ein Spitzenspiel geboten.

Über die Saison gesehen sind die Hanseaten ein fantastisches Auswärtsteam, zuletzt blieben die Norddeutschen jedoch in drei von fünf Gastauftritten sieglos. Somit schlägt das Pendel hauchdünn in Richtung der Gastgeber aus.

Wir setzen darauf, dass Darmstadt punktet und die Offensivreihen für mehr als 1,5 Treffer im Spiel sorgen. Winamax belohnt diese Wette mit einer Quote von 1,84.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs HSV auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Spiele der Lilien enden zu 82 Prozent mit über 1,5 Toren, der HSV setzt mit 90 Prozent sogar noch einen drauf.

Nach dem ersten Spieltag verlor D98 kein einziges Ligaspiel mehr. Zu Hause sind sie ohnehin ungeschlagen.

Der HSV droht seine Auswärtsstärke zu verlieren. Zuletzt gewann die Walter-Elf nur zwei von fünf Duellen in der Ferne.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Darmstadt vs HSV Quoten Analyse:

Dieses Spitzenspiel könnte mit jeder Menge Drama verbunden sein. Selbst den Buchmachern fällt es schwer, einen Favoriten zu bestimmen. Gewinnt der Tabellenführer sein fünftes Ligaspiel in Serie, findet ihr Wettquoten zwischen 2,55 und 2,60.

Für den HSV eröffnet dieses Aufeinandertreffen die große Möglichkeit, den Abstand zur Tabellenspitze bis auf einen Punkt zu reduzieren. Ebenso wie die Gastgeber sammelten die Norddeutschen vier Siege aus den vergangenen fünf Spielen. Verbessern die Hamburger ihre Ausgangslage mit einem Dreier, liegen die Quoten im Bereich von 2,50 und 2,55.

Es ist eindeutig: Hier werden Nuancen entscheidend sein und wir raten von einer klassischen Drei-Weg-Wette ab. Eine bessere Möglichkeit findet ihr unter anderem bei einer Wette darauf, dass beide Teams treffen - mit einer Wettquote von 1,52.

Darmstadt vs HSV Prognose: „Hamburger Anfälligkeit“

Samstag um 20.30 Uhr ist es soweit: Der HSV ist in Darmstadt zu Gast und will das Gipfeltreffen für sich entscheiden. Über die Saison gesehen holen die Rothosen 2,09 Punkte pro Auswärtsspiel, doch der Trend ging in den letzten Begegnungen in die falsche Richtung.

Hamburg war in nur zwei der vergangenen fünf Auswärtsspiele in der Lage, einen Dreier einzufahren. Obwohl die Hanseaten mit der zweitbesten Defensive der Liga beeindrucken, findet sich genau hier das Problem: Torhüter Daniel Heuer Fernandes griff in sechs der vergangenen sieben Auswärtsspiele hinter sich.

Überhaupt schaffen es die Norddeutschen nur selten, ohne Gegentor vom Feld zu gehen. In den vergangenen Monaten fingen die Hamburger in elf von zwölf Liga-Partien ein Gegentor. Vergleichen wir die Daten vor dem Spitzenspiel: Darmstadt bekommt pro Heimspiel durchschnittlich nur 0,64 Gegentreffer, während der HSV auswärts bei einem Wert von 1,20 Gegentoren pro Spiel landet.

Darüber hinaus scheint ein Sieg am Böllenfalltor in dieser Spielzeit nahezu unmöglich. Anhänger der Lilien mussten in keinem Heimspiel eine Niederlage verdauen.

Darmstadt - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 1:0 Rostock (A), 2:1 Braunschweig (H), 2:4 Frankfurt (A), 4:0 Sandhausen (A), 2:0 Regensburg (H).

Letzte 5 Spiele HSV: 2:1 Bielefeld (H), 3:3 Heidenheim (A), 2:0 Rostock (A), 4:2 Braunschweig (H); 2:0 Vancouver (H).

Letzte 5 Spiele Darmstadt vs. HSV: 2:1 (A), 0:5 (H), 2:2 (A), 2:1 (A), 1:2 (H)

Gehen wir etwas genauer auf die durchschnittliche Treffer-Anzahl in diesem direkten Duell ein. Regelmäßig kommen Fans bei dieser Paarung auf ihre Kosten. Zuletzt pfiffen die Schiedsrichter sechs Spiele in Folge mit „Über 2,5 Toren“ in der Begegnung ab.

Insgesamt steht dieser Vergleich für ein torreiches Aufeinandertreffen. Begegnen sich Darmstadt und der HSV auf dem Feld, fallen im Schnitt 3,56 Tore pro Partie. Auswärts sorgen die Gäste regelmäßig für viele Treffer und lassen die Zuschauer im Schnitt an 3,10 Treffer teilhaben.

Ob das gegen die Lilien erneut der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Zwar beendeten die Gastgeber ihre bisherigen 21 Saisonspiele durchschnittlich mit 2,48 Toren im Spiel, doch ihre Abwehr könnte dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen. Zuletzt blieb Darmstadt in sieben von neun Partien der 2. Bundesliga von einem Gegentreffer verschont.

Zu Hause feierte der Tabellenführer in jüngerer Vergangenheit drei Siege aus vier Spielen und zeigt sich damit für das Spitzenspiel gewappnet. Schon im Hinspiel konnte Darmstadt einen engen Vergleich für sich entscheiden. Nach zwei frühen Treffern zu Beginn des Spiels blieb den Hamburgern in der 87. Minute nur noch ein Ehrentreffer.

Unser Darmstadt - HSV Tipp: „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“

Definitiv dürfen wir ein Duell auf Augenhöhe erwarten, doch die Stabilität der Gastgeber bleibt für den HSV unerreicht.

Darmstadt ist seit 20 Zweitliga-Begegnungen ungeschlagen, während die Hanseaten auswärts zuletzt wackelten und nur eines der vergangenen drei Gastspiele für sich entscheiden konnten.