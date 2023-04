Darmstadt - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 09.04.2023

Unser Darmstadt - Paderborn Tipp zum 2. Bundesligaspiel am 09.04.2023 lautet: Der Tabellenführer hat nach zwei Siegen in Folge seine Form wiedergefunden. Am nächsten Spieltag empfangen die Lilien den SC Paderborn, der auswärts zuletzt nicht gewinnen konnte.

Torsten Lieberknecht hat mit seinen Spielern den Weg zurück zu alter Stärke gefunden und zwei Zu-Null-Siege in Folge gefeiert. Am Böllenfalltor ist der Tabellenführer weiterhin ungeschlagen und will im Vergleich mit dem verunsicherten SCP07 die Position an der Tabellenspitze festigen. Wir halten das für sehr wahrscheinlich und setzen auf einen Heimsieg. Diese Wette ist bei NEObet mit einer verlockenden Quote von 1,94 ausgestattet.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Paderborn auf „Sieg Darmstadt“:

Darmstadt ist im eigenen Stadion noch ungeschlagen.

Paderborn gewann nur eines der vergangenen 5 Ligaspiele.

Die Lilien belohnten sich in den vergangenen 4 direkten Duellen jeweils mit einem Sieg.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Darmstadt vs Paderborn Quoten Analyse:

Zwischenzeitlich gingen die Lilien durch ein kleines Tal von drei Spielen ohne Sieg. Diese Durststrecke konnte mit zwei Zu-Null-Siegen in Serie erfolgreich beendet werden. Vor heimischer Kulisse wird ein Sieg der Gastgeber mit Wettquoten zwischen 1,91 und 2,01 bewertet.

Die Gäste aus Nordrhein-Westfalen konnten durch einen 3:2-Sieg am vergangenen Wochenende ihren Negativlauf beenden. Zuvor verpasste die Kwasniok-Elf vier Partien in Folge einen Dreier. Legt Paderborn mit einem Überraschungssieg in Hessen nach, könnt ihr Quoten bis zu 4,00 bekommen.

Darmstadt vs Paderborn Prognose: „Probleme in der Fremde“

Zwölf Punkte trennen den SCP07 vom Tabellenführer. Ein Abstand, der mit etwas besseren Ergebnissen in der Ferne deutlich geringer ausfallen könnte. Der Tabellensechste entschied nur vier der bisher 13 Auswärtsspiele für sich.

Vor allem in den vergangenen Wochen rückten die Schwierigkeiten auf gegnerischen Plätzen in den Vordergrund. Paderborn wartet seit drei Auswärtsspielen auf einen Sieg. Zuletzt ging der zweitbeste Angriff der 2. Bundesliga zwei Mal in Folge ohne eigenen Treffer vom Feld.

Das ist sehr untypisch für die Mannschaft von Lukas Kwasniok. Orientieren wir uns an den erwartbaren Tore, kann der Trainer auf die beste Offensive der gesamten Liga zurückgreifen.

Nach der Länderspielpause erinnerte sich der SCP wieder an seine Wucht im Angriff und konnte einen 3:2-Heimsieg gegen das schwächste Auswärtsteam der Saison (Fürth) feiern. Es war ein immens wichtiger Sieg, denn zuvor blieben Robert Leipertz und Co. vier Spiele in Folge ohne einen Sieg.

Darmstadt - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 1:0 Nürnberg (A), 2:0 Kaiserslautern (H), 1:3 Bielefeld (A), 0:1 Heidenheim (A), 1:1 HSV (H).

Letzte 5 Spiele Paderborn: 3:2 Fürth (H), 0:1 Regensburg (A), 0:0 Magdeburg (A), 1:2 St. Pauli (H); 1:1 Kiel (A).

Letzte 5 Spiele Darmstadt vs. Paderborn: 2:1 (A), 3:0 (H), 1:0 (A), 3:2 (A), 0:4 (H)

Der Tabellenführer besann sich in den vergangenen Wochen ebenfalls wieder auf seine Stärken und holte das Maximum aus diesen heraus. Nach drei sieglosen Spielen in Folge feierte Darmstadt erst einen 2:0-Sieg gegen die Roten Teufel, ehe ein 1:0-Sieg gegen Nürnberg die Form festigte.

Ergebnisse, die typisch für das Team von Torsten Lieberknecht sind. D98 hat in der gesamten Saison erst 21 Gegentreffer kassiert. Damit kann sich das Team auf die beste Hintermannschaft der Liga stützen. Bereits elf Begegnungen endeten ohne einen Gegentreffer - auch in dieser Kategorie liegen die Lilien auf Rang 1.

Zu Hause entfaltet sich die komplette Qualität der Darmstädter. Am Böllenfalltor sind die Lilien weiterhin ungeschlagen und legen mit 2,23 Punkten pro Spiel den besten Schnitt aller Mannschaften auf.

Ihre Anhänger freuten sich über drei Siege aus den vergangenen vier Heimspielen - bei jedem dieser Siege erzielte D98 zwei Treffer. Den Rest erledigte die herausragende Abwehr. Darmstadt ließ in 46 Prozent der Heimspiele kein Gegentor zu und hielt 69 Prozent der Partien in der eigenen Arena unter 2,5 Toren.

Darüber hinaus sind die vorangegangenen direkten Duelle in guter Erinnerung geblieben. Darmstadt glänzte in den vergangenen vier Aufeinandertreffen und holte sich die maximale Ausbeute von zwölf Punkten.

Unser Darmstadt - Paderborn Tipp: Sieg Darmstadt

Pro 90 Minuten fangen die Lilien die zweitmeisten Bälle ab - für ein Spitzenteam ist das eher unüblich. Im Ligavergleich lassen die Akteure von Torsten Lieberknecht die zweitwenigsten Schüsse gegen sich zu (10,09 pro 90). Darmstadt ist in diesem Jahr nur schwer zu schlagen, erlaubt wenige Abschlussmöglichkeiten und schlägt auf der anderen Seite eiskalt zu. Paderborn ist nicht in der Verfassung, um dem Aufstiegsfavoriten das Wasser zu reichen.