Darmstadt - Regensburg Tipp, Prognose & Quoten | 28.01.2023

Unser Darmstadt - Regensburg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.01.2023 lautet: Herbstmeister Darmstadt spricht bisher nicht vom Aufstieg. Ein erfolgreicher Start ins Jahr 2023 wäre aber auf jeden Fall wichtig. Dieser dürfte daheim gegen Regensburg auch glücken.

Am Samstagnachmittag beendet zum Rückrunden-Auftakt auch Herbstmeister Darmstadt seine Winterpause. Die Lilien empfangen im ersten Pflichtspiel des Jahres 2023 Jahn Regensburg.

An das Hinspiel beim Jahn haben die Hessen keine so gute Erinnerung. Hier kassierten die Hessen gleich in der ersten Minute ein Gegentor und mussten vor dem Seitenwechsel auch noch einen Platzverweis hinnehmen. Am Ende gingen die Männer von Coach Torsten Lieberknecht mit einem 0:2 vom Platz.

Es sollte bis dato aber die einzige Saison-Niederlage der Darmstädter bleiben. Am 19. Spieltag will der Tabellenführer diese Scharte nun auswetzen. Wir trauen den Hausherren das auch zu und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Bet365 die Wette „Heimsieg“.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Regensburg auf „Heimsieg“:

Darmstadt ist in dieser Saison noch ohne Heim-Niederlage

Regensburg steht in der Auswärtstabelle gerade mal auf Rang 15

Von insgesamt 21 Heimspielen gegen den Jahn konnten die Lilien 8 gewinnen (bei 7 Niederlagen)

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Darmstadt vs Regensburg Quoten Analyse:

Die Ausgangslage vor der Darmstadt vs Regensburg Prognose wird alleine durch den Blick auf die Tabelle deutlich. Der Tabellenführer empfängt das Team auf Rang 12, welches nur zwei Punkte Polster auf die Abstiegszone hat.

So sind die Hausherren für die Bookies mit Siegquoten im Schnitt von 1,60 auch die klaren Favoriten. Auf der Gegenseite haben die Wettanbieter für einen Erfolg der Gäste durchschnittliche Quoten von 5,27 im Angebot.

Darmstadt vs Regensburg Prognose: Beide Teams hadern mit ihren Offensivreihen

Darmstadt ging mit einer Serie von 16 Liga-Spielen ohne Niederlage in die Winterpause. Der Herbstmeister hatte aber auch oft in knappen Partien das Momentum auf seiner Seite. In den letzten fünf Partien erzielte die Mannschaft jeweils nur ein Tor. Grundsätzlich holten die Hessen mit lediglich 27 Toren stolze 36 Punkte. Die etwas „geizige“ Offensive zeigte sich auch in der Vorbereitung.

Hier gab es insgesamt vier Siege und ein Remis mit nur acht Toren. So hofft Coach Lieberknecht noch auf einen Neuzugang für den Sturm. Auf der Gegenseite haben sie mit 15 Gegentoren auch die beste Defensive der Liga. Vom Aufstieg wird nicht gesprochen. Die Verantwortlichen sind gewarnt: Von den vergangenen sechs Herbstmeistern verpassten fünf den Aufstieg.

Wie schon in der Saison 2021/22 war Regensburg auch in der laufenden Spielzeit gut aus den Startlöchern gekommen. Nach drei Spieltagen standen sieben Punkte auf dem Konto. Dann reichte es in den folgenden fünf Partien aber nur noch für einen Zähler. Nach einem Zwischenspurt mit drei Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage ging dem Jahn vor der Winterpause erneut die Luft aus.

Mit dem letzten Aufgebot holte die Mannschaft aus den jüngsten vier Ligapartien nur noch ein Unentschieden. Auch das Torverhältnis ist mit 30 Gegentoren und nur 20 erzielten Treffern noch ausbaufähig. Coach Mersad Selimbegovic versuchte in der ersten Saisonhälfte vergeblich seiner Mannschaft etwas Konstanz zu vermitteln. In der Fremde holten nur drei Teams weniger Punkte als die Oberpfälzer.

Darmstadt - Regensburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 1:0 Wil (H), 1:0 Cluj (H), 1:1 Wehen Wiesbaden (A), 2:0 Young Boys (H), 1:1 Greuther Fürth (H)

Letzte 5 Spiele Regensburg: 5:1 Vilzing (H), 4:0 Vorwärts Steyr (H), 1:0 KSV 1919 (H), 0:0 Bayreuth (A), 4:5 Heidenheim (A)

Letzte 5 Spiele Darmstadt vs Regensburg: 0:2 (A), 2:0 (A), 0:2 (H), 1:1 (A), 0:0 (H)

In der Saison 2021/22 spielten beide Vereine auch zum Auftakt der Hin- und Rückrunde gegeneinander. Damals verloren die Hessen zum Auftakt ebenfalls 0:2, revanchierten sich aber dann mit einem 2:0-Erfolg zum Rückrundenstart.

Das war aber der einzige Erfolg der Lilien in den letzten neun Spielen gegen Regensburg. Insgesamt konnte Darmstadt nur drei von 15 Zweitliga-Duellen gegen den Jahn gewinnen. Der letzte und zugleich einzige Zweitliga-Heimsieg stammt aus dem April 1977.

Unser Darmstadt - Regensburg Tipp: Heimsieg

Der direkte Vergleich lässt die Gäste hoffen. Aber sonst spricht nicht wirklich etwas für Regensburg. Darmstadt ist daheim noch ungeschlagen und Tabellenführer der 2. Liga. Der Jahn hat nur einen Punkt aus den letzten vier Ligaspielen geholt und steht im Auswärts-Ranking auf dem viertletzten Platz.