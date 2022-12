Darts-WM: Gerwyn Price - Gabriel Clemens Tipp, Prognose & Quoten

Damit Price die Pole Position in der Order of Merit nicht verliert, muss er das Turnier gewinnen. Denn nach der diesjährigen WM wird dem Waliser das Preisgeld von seinem Triumph 2021 gestrichen. Bisher ist der „Iceman“ aber auf einem ganz guten Weg. So hat er zwar in Runde 2 gegen Luke Woodhouse den ersten Satz verloren, am Ende aber doch mit 3:1 gewonnen. In der dritten Runde gegen Raymond van Barneveld gab Price fünf Legs ab, siegte aber dennoch klar mit 4:0. Und auch im Achtelfinale gegen José de Sousa gewann er nur drei Legs mehr als sein Gegner, setzte sich am Ende dann jedoch mit 4:1 durch.