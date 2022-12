Darts-WM: Michael Smith - Stephen Bunting Tipp, Prognose & Quoten

Michael Smith gehört unweigerlich zu den besten Darts-Spielern der Welt. So stand der „Bully Boy“ schon neunmal in einem Major-Finale. Lange Zeit haftete dem Mann aus St. Helens allerdings der Makel an, dass er die wichtigen Spiele nicht gewinnen kann. Smith hatte sage und schreibe acht Major-Endspiele in Serie verloren. Dieser Fluch ging beim Grand Slam of Darts 2022 endlich vorbei. Im Endspiel im vergangenen Monat besiegte er seinen Landsmann Nathan Aspinall mit 16:5.