Darts-WM: Michael van Gerwen - Chris Dobey Tipp, Prognose & Quoten

Bei der Darts Weltmeisterschaft 2023 kämpfen noch acht Spieler um den WM-Titel. Der große Favorit ist hier Michael van Gerwen. Der Niederländer spielte eine tolle Saison 2022 und will sich mit seinem zweiten Triumph im Ally Pally nun auch Platz 1 in der Weltrangliste zurückholen. Am Sonntagabend trifft er im Viertelfinale auf den Engländer Chris Dobey, der schon zwei ehemalige Weltmeister aus dem Turnier geworfen hat und nun den dritten Streich plant. Am Ende dürfte das Können von „Hollywood“ gegen die gute Form von „MvG“ aber einfach nicht ausreichen. So entscheiden wir uns zu einer Quote von 1,61 bei Bet365 für die Wette „Sieg van Gerwen mit HC -2,5″.