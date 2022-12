Darts WM Tipps heute - Experten-Tipps für die WM Duelle am 16.12.2022

Für die Darts WM Tipps heute am 16.12. lautet unsere Experten-Wette Sieg Soutar mit Handicap - 2,5 – was eine Quote von 2.10 aufweist. Dafür spricht: Cuming hat zuletzt dreimal in Folge verloren, während der Schotte im November Clayton, Sherrock und Aspinall bezwang.