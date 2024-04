DHB-Pokal Final Four Wetten: Wer wird Handball-Pokalsieger 2024?

Am 13. und 14. April steigt das DHB-Pokal Final Four 2024. Gesucht wird der Nachfolger der Rhein-Neckar Löwen. Der Titelverteidiger ist nicht mehr unter den letzten vier Klubs vertreten.

Stattdessen kämpfen SG Magdeburg - Füchse Berlin und SG Flensburg-Handewitt - MT Melsungen um den Pokalsieg in der Kölner Lanxess Arena.

DHB-Pokal Final Four Wetten zum 1. Halbfinale

Im ersten Halbfinale trifft der SC Magdeburg auf die Füchse Berlin. Es ist zugleich das Spiel der aktuell besten deutschen Mannschaften, die in der HBL auf den Plätzen 2 und 1 liegen.

Die Quote für einen Finaleinzug im DHB-Pokal Final Four 2024 liegt bei 1.80, während die Füchse auf die Wettquote 2.45 kommen. Die Form spricht für den SCM, der zudem den Liga-Gipfel im März für sich entschieden hat.

DHB-Pokal Final Four Quoten zum 2. Halbfinale

In das zweite Halbfinale geht zumindest den DHB-Pokal Final Four Wetten zufolge die SG Flensburg-Handewitt als Favorit. Die Norddeutschen liegen bei Interwetten sogar recht deutlich vorne.

Die Quote für einen Erfolg nach 60 Minuten beträgt 1.40, während Wetten auf einen Sieg der MT Melsungen eine Quote in Höhe von 3.90 mit sich bringen.