Die 5 besten Bayern - Real Wetten & Quoten

Am Dienstag steigt das erste Hinspiel im Champions League Halbfinale. Der FC Bayern trifft in der Allianz Arena auf Real Madrid - ein echter Klassiker des europäischen Fußballs!

Der Rekordsieger aus Spanien geht als Favorit ins Halbfinale, doch die Spiele gegen den FCB waren traditionell fast immer knapp.

Doch kampflos werden sich die Münchner nicht geschlagen geben, die zudem im eigenen Stadion als Favorit gelten. Wir haben die fünf besten Wetten zum Hinspiel Bayern - Real in der Allianz Arena.

5 beste Bayern - Real Wetten:

Bayern - Real Wetten: Mit dem Vorteil ins Bernabeu?

Geht es nach den besten Wettanbietern in Deutschland, so ist der FC Bayern im Hinspiel der Favorit gegen Real Madrid. Der Heimvorteil ist viel wert, wie auch die Statistik beweist: Die Roten verloren nur eines der letzten 24 Heimspiele in der Königsklasse.

Die Spiele gegen Arsenal im Viertelfinale zeigten, dass der FC Bayern zu Highlights wie jenem voll da ist, auch wenn es in den restlichen Wettbewerben 2023/24 nicht wie gewünscht lief.

Die beste Bayern - Real Quote für einen Erfolg der Münchner gibt es bei Interwetten. Hier beträgt die Wettquote vor dem Anpfiff des europäischen Klassikers schlechthin 2.50.

Schon 26 Mal trafen Bayern und Real übrigens im Europapokal der Landesmeister bzw. der Champions League aufeinander. Mehr Duelle zwischen zwei Klubs in Europas höchstem Wettbewerb gab es nie.

Aktuelle Gratiswetten für Bayern - Real

Statistik spricht für diese Bayern - Real Quoten

Ein Blick auf die letzten Duelle zwischen Bayern und Real bringt einige interessante Statistiken hervor, die sich auch für Champions League Wetten zum Halbfinale allemal lohnen könnten.

In den letzten fünf Aufeinandertreffen gab es etwa stets mindestens ein Tor beider Teams. Die beste Bayern - Real Wette dafür findet sich zur Quote 1.55 beim renommierten Sportwettenanbieter Oddset.

Ebenfalls fünfmal in Serie gab es zuletzt drei oder mehr Tore. Die klassische Wette auf über 2,5 Treffer gibt es am Dienstag zur besten Quote 1.66 bei bet365.

Angesichts dessen, dass Bayern die Madrilenen seit sieben Spielen nicht mehr bezwingen konnte, ist überraschend, dass man in den letzten fünf Duellen aber stets das erste Tor erzielte. Passiert dies erneut, gibt es dafür bei bwin die Wettquote 1.87.

Gehen wir also insgesamt vom ersten Tor und einem Erfolg der Bayern aus, liegt auch nicht mehr allzu fern, dass sich der deutsche Rekordmeister den Erfolg in der 1. Halbzeit sichert. Die Quote beträgt 2.85 bei AdmiralBet.