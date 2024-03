Die 5 besten Frankreich - Deutschland Wetten & Quoten

Im ersten Länderspiel des Jahres 2024 ist Deutschland in Frankreich zu Gast. Im Groupama Stadium in Lyon trifft der Vizeweltmeister auf eine zuletzt strauchelnde DFB-Elf.

Das Highlight aus deutscher Sicht ist sicherlich das Comeback von Toni Kroos nach knapp dreijähriger Pause in der Nationalmannschaft.

5 beste Frankreich - Deutschland Wetten:

Frankreich - Deutschland Wetten: Nächster Erfolg gegen Les Bleus?

Nicht zu Unrecht, denn Frankreich ist eingespielt, hat sein bestes Team beisammen und ist auf fast allen Positionen stärker besetzt. Deshalb platzieren wir unsere Frankreich - Deutschland Wette am Samstag auf einen Heimsieg. Die beste Quote gibt es mit einer 1.85 bei bet3000.

In Abwesenheit von Dauerbrenner Antoine Griezmann wird der Fokus der Franzosen noch mehr auf Kylian Mbappe liegen. Kommen Les Bleus in die gefährlichen Räume vor dem deutschen Tor, dürfte es schnell klingeln. Die Wette auf „Erstes Tor Mbappe“ bietet bwin zur attraktiven Boost-Quote 4.75 an.