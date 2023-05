Djokovic - Fucsovics Tipp, Prognose & Quoten | French Open 2023

Unser Djokovic - Fucsovics Tipp zum French Open Spiel lautet: Novak Djokovic gelang ein Einstand nach Maß. Der Rekordjäger siegte in seiner Erstrunden-Partie souverän mit 3:0 und ließ seinem Kontrahenten Kovacevic kaum eine Chance, um ins Match zu finden.

Gut angefangen und doch noch Luft nach oben - so klang im Groben die Selbsteinschätzung von Novak Djokovic nach seinem Auftaktsieg. In seinem Zweitrunden-Spiel misst sich der Serbe mit Marton Fucsovics. Die Nummer 83 der ATP-Weltrangliste machte in vier Sätzen gegen Grenier alles klar.

In den bisherigen vier direkten Aufeinandertreffen ging Djokovic jeweils als Sieger vom Court. Wir sehen ihn ebenfalls als Favoriten, trauen seinem Herausforderer jedoch einen Satzgewinn zu. In der Folge setzen wir mit „3:1 Sätzen auf einen Sieg von Djokovic“ und bekommen dafür bei Happybet eine Quote von 4,50.

Darum tippen wir bei Djokovic vs Fucsovics auf „Djokovic in 3:1 Sätze“:

In 3 der 4 direkten Duelle gab Nole jeweils einen Satz ab.

Djokovic deutete im 3. Satz der 1. Runde an, dass Satzgewinn gegen ihn möglich ist.

Djokovic ist die Nummer 3 der Welt und würde mit einem weiteren Grand-Slam-Titel zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Djokovic vs Fucsovics Quoten Analyse:

Novak Djokovic kann sich bei den French Open einen weiteren Eintrag in die Geschichtsbücher sichern. Direkt zu Beginn des Jahres zog er mit seinem 22. Grand-Slam-Titel bei den Australian Open mit Rafael Nadal gleich. Gewinnt er den zweiten Grand Slam des Jahres ebenfalls, führt er dieses Ranking alleine an.

Da im Hinblick auf den Djoker bereits von Titel-Träumen gesprochen wird, sollte ein Zweitrunden-Match keine großen Schwierigkeiten bereiten. In den Augen der Buchmacher ist das definitiv der Fall. Diese sehen Nole mit Wettquoten bis 1,05 als unumstrittenen Favoriten.

Fucsovics wird dennoch versuchen, das Maximum aus diesem Duell herauszuholen. Verstecken muss er sich nach seinem Erstrunden-Sieg definitiv nicht. Gewinnt der Underdog dieses Aufeinandertreffen, könnt ihr bei den Wettanbietern mit Quoten zwischen 9,50 und 12,50 rechnen. Diese Sportwetten Anbieter mit Paypal stehen zur Verfügung.

Djokovic vs Fucsovics Prognose: „Ein Satzgewinn ist (fast) immer drin“

Zum vierten Mal findet ein Spiel zwischen Djokovic und Fucsovics statt. Bisher hatte der Djoker immer die Nase vorne und gewann jedes dieser vier Duelle. Allerdings liefen diese selten völlig reibungslos ab, sodass sein ungarischer Konkurrent in drei von vier Vergleichen einen Satz für sich entscheiden konnte.

Das kommende Duell wird jedoch das erste auf Sandplatz sein. Der Djoker hat im bisherigen Saisonverlauf eine Bilanz von 5:3 Siegen auf diesem Belag. Fucsovic rückte mit seinem Überstunden-Sieg seine Jahresbilanz auf Sandplätzen in den grünen Bereich (6:5 Siege).

In seinen Vorbereitungen auf die French Open schlug Fucsovics sich recht passabel. Die Nummer 83 der Welt marschierte in Rom bis in die Runde der letzten 32 und schlug auf dem Weg dorthin unter anderem Alex de Minaur, der auf Position 19 der ATP-Weltrangliste liegt.

Schon in den bisherigen direkten Vergleichen mit dem Djoker konnte der Ungar immer wieder für seine Momente sorgen - in drei von vier Vergleichen gelang ihm ein Satzgewinn. Zuletzt glückte dies Fucsovics in Paris im Jahr 2021, als er dem Quotenfavoriten den zweiten Satz abnahm und insgesamt 78 Prozent seiner Aufschlagspiele durchbrachte.

Djokovic - Fucsovics Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Djokovic: 3:0 A. Kovacevic, 1:2 H. Rune, 2:0 C. Norrie, 2:1 G. Dimitrov, 2:0 T.M. Etcheverry.

Letzte 5 Spiele Fucsovics: 3:1 H. Grenier, 0:2 S. Baez, 0:2 C. Norrie, 2:0 A. de Minaur (A), 2:0 F. Krajinovic.

Letzte Spiele Djokovic vs. Fucsovics: 2:1, 3:0, 2:1, 3:1.

Fucsovics ist ein ernstzunehmender Gegner, der in einem früheren Artikel auf der ATP-Website schon als der „am meisten unterschätzteste Spieler des Sports“ bezeichnet wurde.

Große Siege sind ihm zumindest nicht fremd, denn 2020 ging es bis in die vierte Runde der French Open. Auf dem Weg dorthin besiegte er unter anderem Daniil Medvedev (damals Fünfter der ATP-Weltrangliste).

Bei den diesjährigen Australian Open führte der Weg des ungarischen Tennisprofis bis in die dritte Runde. Er führte sogar mit 2:0 Sätzen, verlor jedoch drei Sätze in Folge gegen Jannik Sinner und schied aus.

Darüber hinaus verwertete Fucsovics in dieser Spielzeit 49 Prozent seiner Breakpoints (30/61) auf Sandplätzen. Djokovic ist auf Sandplätzen in puncto Breakpoint-Winning-Percentage mit 39,2 Prozent (31/79) in diesem Jahr schwächer unterwegs.

Insgesamt ist Nole jedoch nur schwer zu stoppen. Der Serbe hat auf Sand eine Bilanz von 263:16 Siegen und gewann 18 Titel. Spielt er seine Dominanz im direkten Vergleich aus, lohnt es sich, auf einen 3:0-Sieg von Djokovic zu setzen. Bei Happybet könnt ihr einen Bonus bekommen und diesen in eine Quote von 1,40 investieren.

Unser Djokovic - Fucsovics Tipp: Djokovic gewinnt mit 3:1 Sätzen

Fucsovics hat schon des Öfteren bewiesen, dass er zumindest einen Satz gegen den Djoker gewinnen kann. Auf Sand brachte er in diesem Jahr 73,9 Prozent seiner Aufschlagspiele durch, was ihm eine gute Möglichkeit eröffnet, sich einen Satz zu sichern. Ansonsten ist Djokovic der klare Favorit, das zeigte er bereits in der ersten Runde.