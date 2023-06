Djokovic - Khachanov Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Djokovic - Khachanov Tipp zum French Open Spiel lautet: Bisher hat Novak Djokovic in Roland Garros wenig Mühe. Daran dürfte sich auch im Viertelfinale gegen den Russen Karen Khachanov wenig ändern.

Novak Djokovic hat am Sonntag zum 17. Mal den Einzug ins Viertelfinale der French Open klargemacht und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Beim zweiten Major-Turnier des Jahres jagt der Serbe nun noch eine weitere Bestmarke. Siegt der „Djoker“ in Roland Garros, wäre er mit seinem 23. Grand-Slam-Erfolg alleiniger Rekordhalter. Auf dem Weg ins Finale von Paris könnte die Nummer 3 der Welt aber im Halbfinale auf den Spanier Carlos Alcaraz treffen. Bevor es soweit ist, steht für Djokovic am Dienstag noch das Viertelfinale gegen den Russen Karen Khachanov (ATP Nr. 11) an. Hier äußern die Wettquoten wenig Zweifel am Weiterkommen des Favoriten. Auch wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,72 bei Betano für die Wette „Sieg Djokovic ohne Satzverlust“.

Darum tippen wir bei Djokovic vs Khachanov auf „Sieg Djokovic ohne Satzverlust“:

Djokovic ist bei den French Open noch ohne Satzverlust

Der „Djoker“ führt den direkten Vergleich gegen Khachanov mit 10:1 an

In den letzten 9 Duellen gegen den Serben konnte der Russe nur einen Satz gewinnen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Djokovic vs Khachanov Quoten Analyse:

Obwohl beide Spieler in der Weltrangliste gar nicht so weit voneinander entfernt stehen, ist die Einschätzung der Buchmacher mit deutscher Lizenz sehr eindeutig.

Für einen Sieg des Serben gibt es nur Quoten im Schnitt von 1,08. Auf der Gegenseite erscheint ein Weiterkommen des Russen aus Sicht der Bookies mit durchschnittlichen Quoten von 7,76 ziemlich unwahrscheinlich.

Djokovic vs Khachanov Prognose: Siegt der Djoker wieder im Eiltempo?

Djokovic bekam es im Achtelfinale mit dem Peruaner Juan Pablo Varillas zu tun. Die Nummer 94 der Welt hatte in Roland Garros nur 5-Satz-Matches in den Knochen und dabei zweimal einen 0:2-Rückstand aufgeholt. Gegen „Nole“ gab es aber nichts zu holen. Der Serbe machte mit einem 6:3, 6:2, 6:2 kurzen Prozess. Djokovic kam auf 35 Winner und nutzte sechs von zwölf Breakchancen. Die Nummer 3 der Welt hat somit im Turnierverlauf noch keinen Satz liegengelassen.

Nach dem Achtelfinal-Match sprach der 36-Jährige von seiner besten Leistung bei den French Open 2023. Nun will Djokovic seinen 23. Major-Titel, der ihm am Ende auch die Pole Position in der Weltrangliste zurückbringen würde. Seit seinem Sieg bei den Australian Open 2023 habe sich der Serbe nach eigener Auskunft nicht mehr so gut gefühlt wie jetzt in Roland Garros. Die Bilanz des „Djoker“ 2023 steht bei 24 Siegen und vier Niederlagen. Auf Sand liest sich die Statistik mit 9:3 aber etwas bescheidener. In Roland Garros kommt Djokovic auf 89:16.

Der Russe Karen Khachanov nahm schon 2016 erstmals bei einem Major teil. Doch erst bei den letzten beiden Grand-Slam-Turnieren konnte der Mann aus Moskau für Aufsehen sorgen. So stand der 27-Jährige sowohl bei den US Open 2022 als auch bei den Australian Open 2023 im Halbfinale. Bei den French Open 2023 blieb Khachanov nach Duellen gegen Lestienne (ATP Nr. 70), Albot (ATP Nr. 113), Kokkinakis (ATP Nr. 108) und Sonego (ATP Nr. 48) bisher nur einmal ohne Satzverlust. In Runde 1 ging es sogar über die volle Distanz.

Auch im Achtelfinale gegen den Italiener Lorenzo Sonego kam der Russe nicht gut ins Spiel und verlor den ersten Satz mit 1:6. Am Ende gingen die folgenden drei Sätze aber mit 6:4, 7:6 und 6:1 an Khachanov. Mit zwölf Assen, nur einem Doppelfehler und 76 Prozent Winner nach dem ersten Aufschlag überzeugte der Moskauer vor allem beim eigenen Service. 2023 ging die Nummer 11 der Welt 23 Mal als Sieger vom Feld, bei zehn Niederlagen. Auf Sand kann Khachanov in diesem Kalenderjahr eine Bilanz von 10:4 vorweisen.

Djokovic - Khachanov Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Djokovic: 3:0 Varillas, 3:0 Davidovich Fokina, 3:0 Fucsovics, 3:0 Kovacevic, 1:2 Rune

Letzte 5 Spiele Khachanov: 3:1 Sonego, 3:1 Kokkinakis, 3:0 Albot, 3:2 Lestienne, 1:2 Barrere

Letzte Spiele Djokovic vs Khachanov: 2:0, 2:0, 2:1, 2:0, 3:0

Beide Spieler kennen sich aus elf Duellen bestens. Khachanov konnte sich dabei jedoch nur einmal durchsetzen. Der einzige Sieg des Russen gegen den „Djoker“ stammt vom Finale des Paris Masters 2018. Seit diesem Vergleich hat der Mann aus Moskau in neun Matches gegen den Serben nur einen Satz geholt

Unser Djokovic - Khachanov Tipp: Sieg Djokovic ohne Satzverlust

Durch zwei Grand-Slam-Halbfinaleinzüge in Folge hat Karen Khachanov für Aufsehen in der Tennisszene gesorgt. Dieses Mal dürfte der Weg des Russen aber in der Runde der letzten Acht zu Ende gehen. Dafür spielt Djokovic aktuell, vor allem bei Majors, zu dominant. Zudem macht dem Außenseiter der direkte Vergleich gegen den Serben auch wenig Hoffnung. Am Ende rechnen wir sogar mit einem klaren 3:0-Erfolg für den Serben.