Djokovic - Ruud Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Djokovic - Ruud Tipp zum French Open Spiel lautet: Novak Djokovic steht in Paris vor einem neuen Weltrekord. Im Endspiel wartet mit Casper Ruud zwar eine harte Nuss, am Ende dürfte der Serbe aber als Sieger vom Feld gehen.

Am Freitag kam es im Halbfinale der French Open 2023 zum Generationenduell zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic. Seit 1991 hatte es bei einem Grand Slam in der Runde der letzten Vier keinen so großen Altersunterschied mehr gegeben. Am Ende zog der Serbe mit einem 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 in sein 34. Major-Finale ein. Der „Djoker“ steht nun in Roland Garros zum siebten Mal im Endspiel und möchte seinen dritten Titel in Paris gewinnen.

Zudem will Djokovic mit seinem 23. Grand-Slam-Triumph einen neuen, alleinigen Rekord aufstellen. Am Sonntag trifft der 36-Jährige auf Casper Ruud. Besiegt die Nummer 3 der Welt die Nummer 4 der Welt, kehrt der Mann aus Belgrad auch im ATP-Ranking auf die Pole Position zurück. Wir entscheiden uns in der Djokovic gegen Ruud Prognose am Ende mit einer Quote von 2,10 bei Bet365 für die Wette „Sieg Djokovic & beide Spieler gewinnen einen Satz“.

Darum tippen wir bei Djokovic vs Ruud auf „Sieg Djokovic & beide Spieler gewinnen einen Satz“

Ruud wartet nach 4 Duellen gegen Djokovic noch auf den ersten Satzgewinn

Bei den French Open 2023 hat der Norweger nur 3 Sätze abgegeben

Der „Djoker“ blieb in Roland Garros lediglich in den ersten 4 Runde ohne Satzverlust

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Djokovic vs Ruud Quoten Analyse:

Eigentlich sind beide Spieler in der Weltrangliste Nachbarn. Trotzdem schlagen sich die besten Buchmacher, darunter auch viele Wettanbieter ohne Steuer, bei der Djokovic vs. Ruud Prognose deutlich auf die Seite des Serben. Das hat natürlich mit der Grand-Slam-Erfolgsbilanz beider Spieler zu tun.

Während Ruud noch auf seinen ersten Major-Titel wartet, steht Djokovic vor seinem 23. Triumph. Für einen Sieg „Noles“ in Roland Garros gibt es dieses Mal lediglich Quoten im Schnitt von 1,21. Auf der Gegenseite ist der Norweger mit durchschnittlichen Siegquoten von 4,67 der deutliche Außenseiter.

Djokovic vs Ruud Prognose: Stellt Djokovic eine neue Bestmarke auf?

Novak Djokovic ging im Halbfinale gegen Alcaraz zum ersten Mal seit langer Zeit in einem Spiel, in dem der Gegner nicht Rafael Nadal hieß, als Außenseiter auf den Platz. In den ersten beiden Sätzen entwickelte sich ein hochklassiges Spiel auf Augenhöhe.

Beide Spieler demonstrierten ihre außergewöhnliche Beweglichkeit. Der Serbe holte sich den ersten Satz mit konstanten Grundschlägen. Im zweiten Spiel des dritten Satzes bekam der Spanier allerdings Krämpfe und musste sich am Ende klar geschlagen geben.

„Nole“ feierte somit den vierten Sieg in Folge gegen einen amtierenden Weltranglisten-Ersten und den ersten Erfolg gegen Alcaraz. Der „Djoker“ ist nun der zweitälteste Finalist in der Geschichte von Roland Garros und könnte sich zum ältesten French-Open-Champion der Open Era krönen.

Wenn Djokovic in Paris den ersten Satz gewinnt, ist er besonders stark. Dann kann er eine Bilanz von 80:4 vorweisen. Im laufenden Wettbewerb hat die Nummer 3 nur zwei Sätze abgegeben. Zudem kann er im Jahr 2023 eine Bilanz von 26:4 vorweisen.

Auch bei den French Open im Vorjahr hatte Casper Ruud das Endspiel erreicht. Auch damals traf der Norweger mit Rafael Nadal auf eine Tennislegende. Am Ende machte der Spanier mit einem 6:3, 6:3, 6:0 kurzen Prozess.

Im Endspiel von Roland Garros 2023 bekommt es die Nummer 4 der Welt nun mit der nächsten Tennis-Ikone zu tun. Doch der Mann aus Oslo muss sich nicht verstecken. Auch bei den US Open 2022 stand Ruud im Finale, musste sich aber Carlos Alcaraz in vier Sätzen geschlagen geben.

In Paris spielt der 24-Jährige ein starkes Turnier. Auf dem Weg ins Viertelfinale hatte er insgesamt nur zwei Sätze abgegeben. Dann setzte er beim 4-Satz-Sieg gegen Holger Rune ein Ausrufezeichen.

Im Halbfinale gegen Alexander Zverev knüpfte der Norweger beim 6:3, 6:4, 6:0 an diese Leistung an. Ruud nutzte sechs von zehn Breakbällen, leistete sich nur 19 Unforced Errors und war von der Grundlinie wieder extrem konstant. In der Saison 2023 steht der Weltranglisten-Vierte eigentlich bei einer Bilanz von 22:11. Auf Sand sieht es mit 17:5 aber deutlich besser aus.

Djokovic - Ruud Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Djokovic: 3:1 Alcaraz, 3:1 Khachanov, 3:0 Varillas, 3:0 Davidovich Fokina, 3:0 Fucsovics

Letzte 5 Spiele Ruud: 3:0 Zverev, 3:1 Rune, 3:0 Jarry, 3:1 Zhang, 3:1 Zeppieri

Letzte Spiele Djokovic vs Ruud: 2:0, 2:0, 2:0, 2:0

Beide Spieler trafen bisher vier Mal aufeinander, zweimal beim Masters ATP Cup und zweimal in Rom. Alle vier Duelle konnte Djokovic in zwei Sätzen für sich entscheiden.

Unser Djokovic - Ruud Tipp: Sieg Djokovic & beide Spieler gewinnen einen Satz

Ruud ist seit Jahren auf Sand besonders stark und spielt in Paris erneut ein gutes Turnier. Doch wie im Vorjahr dürfte eine Tennislegende im Finale von Paris am Ende eine Nummer zu groß sein. Djokovic ist aktuell wieder in Bestform und wäre wohl nur von einem fitten Alcaraz zu stoppen gewesen. Mindestens einen Satz trauen wir dem Norweger dabei aber zu.