Dortmund - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 22.01.2023

Unser Dortmund - Augsburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 22.01.2023 lautet: Dortmunder bleiben bei eigenem Sieg nicht ohne Gegentor.

Die Meisterschaft haben die meisten Dortmunder sicherlich schon abgeschrieben. Ziel für den Rest der Saison kann es nur noch sein, unter die Top Vier zu kommen und sich für die Champions League zu qualifizieren. Gegner Augsburg hat sich da ganz andere Ziele gesetzt und will abermals die Klasse halten.

Gegen den BVB präsentierte sich der FCA zuletzt oft gut, zog dann aber meist doch den Kürzeren. Wir denken, dass sich dieser Trend fortsetzt und entscheiden uns für die Wette „Sieg Dortmund und beide treffen“ mit einer Quote von 2,48 bei NeoBet.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Augsburg auf „Sieg Dortmund & Beide treffen“

● Dortmund hat die letzten vier Heimspiele gegen Augsburg alle gewonnen.

● Augsburg hat in den letzten 17 direkten Begegnungen getroffen.

● In den letzten sieben Duellen in Dortmund trafen immer beide Teams.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Augsburg Quoten Analyse:

Wenn Dortmund zu Hause auf Augsburg trifft, dann ist es wenig überraschend, dass die besten Online-Wettanbieter Schwarz-Gelb klar favorisieren. Wetten auf einen Heimdreier erreichen bei den meisten Buchmachern noch nicht einmal die Marke von 1,35. Auf der anderen Seite gibt es das Achtfache des Einsatzes bei einer erfolgreichen Wette auf einen Auswärtssieg.

Die Bookies rechnen mit so einigen Toren des BVB. Das wird insbesondere daran deutlich, dass es für das „Over 2,5″, also drei Treffer im Spiel, gerade einmal Quoten von höchstens 1,40 gibt und die Wettoption „Beide treffen“ mit Werten von bis zu 1,70 klar darüber liegt. Dabei traf der FCA in der Vergangenheit gegen Dortmund eigentlich immer.

Dortmund vs Augsburg Prognose: BVB dominiert, zeigt aber auch Schwächen

Mit zwei Niederlagen in Wolfsburg und bei Gladbach beendete Dortmund nicht nur das Jahr 2022, sondern wohl auch die eigenen Titelträume. Zumindest mutet der neun Punkte-Rückstand auf die führenden Bayern dazu an. Selbst ist der BVB nur Sechster und wird sich für den Rest der Saison wohl hauptsächlich auf die CL-Qualifikation fokussieren.

An den ersten 15 Spieltagen kassierte die Borussia insgesamt gar sechs Pleiten und damit so viele wie zuletzt in der Saison 2014/2015. Fünf dieser sechs Schlappen gab es in der Fremde. Zu Hause ist das Team von Trainer Edin Terzic mit einer 5-1-1-Bilanz und 15:5 Toren wiederum stark unterwegs.

Diese Heimbilanz will man weiter ausbauen und das erste Spiel eines neuen Kalenderjahres liegt dem BVB. Zuletzt verlor Dortmund zum Jahresauftakt in 2004. Heißt: die letzten ersten 18 Spiele eines Jahres haben die Schwarz-Gelben nicht verloren. Das ist Bundesliga-Rekord. Es gab 13 Siege und fünf Remis.

Gegen den FCA dürfte Sebastian Haller nach seiner Hodenkrebs-Erkrankung zum Einsatz kommen. In den Testspielen gegen Düsseldorf und vor allem den FC Basel erhöhte er die Vorfreude bei den Fans. Gegen die Schweizer wurde Haller nach einer Stunde eingewechselt und erzielte im weiteren Verlauf binnen sieben Minuten einen lupenreinen Hattrick.

Dortmund - Augsburg Statistik & Bilanz:

● Letzte 5 Spiele Dortmund: 6:0 FC Basel (Test, N), 5:1 Düsseldorf (Test, N), 0:2 Florenz (Test, N), 2:1 Rapid Bukarest (Test, N), 1:2 Vietnam (Test, N).

● Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:0 Wolfsburg (Test, N), 0:4 Wolfsburg (Test, N), 0:2 Ferencvaros (Test, N), 1:4 Union Berlin (Test, N), 0:1 Union Berlin (Test, N).

● Letzte 5 Spiele Dortmund vs Augsburg: 1:1 (BL, A), 2:1 (BL, H), 3:1 (BL, H), 0:2 (BL, A), 5:3 (BL, A)

Apropos Hattrick: Hallers Vorgänger in der BVB-Sturmspitze Paco Alcacer, Pierre-Emerick Aubameyang und Erling Haaland erzielten allesamt bei ihrem ersten Einsatz gegen Augsburg einen Dreierpack. Für Auba und Haaland war es dabei ihr erstes Bundesligaspiel im BVB-Dress überhaupt - wie nun für Haller.

Auf drei Tore des Franzosen würden wir zwar nicht wetten, aber auf einen Sieg der Dortmunder schon. Jedenfalls sind sie seit sieben Heimspielen gegen den FCA ungeschlagen, haben fünf ihnen gewonnen und die letzten vier in Serie. Zudem reisen die Fuggerstädter mit sieben sieglosen Partien in Folge in den Signal Iduna Park.

Kein anderes Team wartet aktuell so lange auf einen Dreier wie die Augsburger. Für sie selbst ist es der längste Negativlauf seit über drei Jahren, der sie bis auf Platz 14 abfallen ließ. Der Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz beträgt nur noch einen Punkt. Und doch kann der FCA aktuell wohl nur auswärts punkten.

Während man mit nur fünf Zählern das schlechteste Heimteam der Bundesliga ist, gab es in der Fremde zehn der insgesamt erst 15 Punkte. Keine andere Mannschaft holte prozentual gesehen mehr Zähler auf des Gegners Platz. Gegen die Borussia hat Augsburg zudem in den letzten 17 direkten Duellen immer getroffen. Auch konnte der FCA zuletzt in neun Ligaspielen in Folge treffen. Die Serie endete erst im letzten Match: Dem 0:1 gegen Bochum.

Unser Dortmund - Augsburg Tipp: Sieg Dortmund & Beide treffen

In neun der letzten zehn direkten Duelle im Signal Iduna Park konnten beide Teams treffen, zuletzt siebenmal in Folge. Der FCA konnte dabei immer bei seinen letzten zehn Gastspielen in Dortmund mindestens ein Tor erzielen. Gewonnen haben die Fuggerstädter aber nur eines der insgesamt elf Auswärtsbegegnungen bei Schwarz-Gelb. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt.