Dortmund - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 04.02.2023

Unser Dortmund - Freiburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.02.2023 lautet: In einem torreichen Match schaffen es beide Teams auf die Anzeigetafel.

Anfang des Jahres hatte Borussia Dortmund noch neun Punkte Rückstand auf die Bayern. An das Thema Meisterschaft war nicht zu denken. Doch drei eigene Siege und drei Bayern-Patzer später sind es nur noch drei Zähler, die die beiden Klubs trennen.

Am Samstag empfängt der BVB die Gäste aus Freiburg und will die Münchner im Fernkampf unter Druck setzen. Doch der Sport-Club ist punktgleich und will seinerseits unter die Top 4 springen.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Freiburg auf „Beide treffen & Über 2,5 Tore“

Dortmund gewann die drei Partien des neuen Jahres mit insgesamt 8:4 Toren.

Freiburg hat in nur einem der letzten elf Pflichtspiele nicht getroffen.

In den letzten vier direkten Duellen trafen beide Teams und es gab mindestens drei Tore.

Dortmund vs Freiburg Quoten Analyse:

Obwohl Borussia Dortmund nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor den ansonsten punktgleichen Freiburgern steht, erwarten die besten Online-Buchmacher eine doch klare Angelegenheit.

Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es im besten Fall Quoten von 1,70. Die Wettquoten für einen Tipp auf die Breisgauer kratzen dagegen an der Marke von 5,00.

Interessant: Treffer auf beiden Seiten halten die Wettanbieter für in etwa gleich wahrscheinlich wie mindestens drei Tore im Spiel. Die Quoten für beide Wettoptionen liegen bei rund 1,65. Die Kombination aus beiden Alternativen bringt da schon deutlich höhere Werte von über 2,00.

Dortmund vs Freiburg Prognose: Sport-Club immer wieder mit Nadelstichen

Drei Spiele, drei Siege, 8:4 Tore - das ist die Bilanz der Dortmunder aus ihren ersten drei Partien im neuen Jahr. Diese werden nur von Union Berlin übertroffen, das ebenfalls die ersten drei Spiele 2023 gewann, allerdings mit einem minimal besseren Torverhältnis von 7:2. Dem BVB ist das egal. Wichtig ist nur, dass man wieder mittendrin im Titelkampf ist.

Vor der Winterpause schienen die schwarz-gelben Titelträume angesichts eines 9-Punkte-Rückstands auf die Bayern geplatzt zu sein. Aktuell sind es nur noch drei. Allerdings ist es da oben ganz schön eng. Den Spitzenreiter aus München und den Sechsten Frankfurt trennen nur fünf Zähler. Die punktgleichen Teams vom BVB und Freiburg stehen auf den Rängen vier und fünf.

Zumindest für eine Nacht könnte die Borussia mit den Bayern gleichziehen, die erst am Sonntag in Wolfsburg gefordert sind. Daheim kommt Dortmund auf eine starke 6-1-1-Bilanz bei 19:8 Toren. Die einzige Heimpleite gab es im zweiten Heimspiel gegen Bremen. Die letzten drei Heimpartien wurden allesamt gewonnen.

In den letzten vier Bundesliga-Heimspielen erzielten die Schwarz-Gelben immer mindestens zwei eigene Treffer. Ein eigenes Heimtor erzielte der BVB mittlerweile in den letzten saisonübergreifenden 42 Bundesliga-Heimpartien.

Dortmund - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:0 Leverkusen (BL, A), 2:1 Mainz (BL, A), 4:3 Augsburg (BL, H), 6:0 FC Basel (Test, N), 5:1 Düsseldorf (Test, N)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 3:1 Augsburg (BL, H), 1:1 Frankfurt (BL, H), 0:6 Wolfsburg (BL, A), 6:2 HSV (Test, N), 3:2 Basel (Test, N)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs Freiburg: 3:1 (BL, A), 5:1 (BL, H), 1:2 (BL, A), 1:2 (BL, A), 4:0 (BL, H)

Der Sport-Club ist erst seit letztem Wochenende so richtig im Fußballjahr 2023 angekommen. Nach der krachenden 0:6-Schmach in Wolfsburg und dem 1:1 zu Hause gegen Frankfurt konnte das Heimspiel am letzten Wochenende gegen Augsburg mit 3:1 siegreich gestaltet werden.

Kurz hatte man sich an den Dortmundern vorbei geschoben, doch die konterten einen Tag später mit einem 2:0 in Leverkusen. Im Signal Iduna Park hat Freiburg nun wieder die Möglichkeit, Schwarz-Gelb hinter sich zu lassen. Allerdings haben die Breisgauer drei ihrer letzten vier Auswärtspartien verloren.

Interessant: Es waren in insgesamt neun Auswärtspartien die einzigen drei Pleiten. Ansonsten gab es in der Fremde vier Siege und zwei Remis. Allerdings wurde eben auch nur eines der letzten sechs Auswärtsspiele in der Bundesliga gewonnen. Und Gastspiele in Dortmund waren in der Vergangenheit sowieso nicht ertragreich.

Den letzten Sieg bei der Borussia gab es im Jahr 2001. Seitdem trat Freiburg in der Bundesliga 14 Mal in Dortmund an und hat sage und schreibe 13 Mal verloren (plus ein Remis). In den letzten vier Gastspielen war man mit 1:12 Toren unterlegen. Überhaupt konnte Freiburg nur zwei der letzten 23 Duelle für sich entscheiden. Dafür liegen beide Erfolge keine zwei Jahre zurück.

Das Hinspiel im Breisgau hat der BVB bereits mit 3:1 gewonnen und auch im Rückspiel spricht einiges für die Borussia. Allerdings spielt der Sport-Club nichtsdestotrotz eine herausragende Saison und ist nach dem letzten Sieg gegen Augsburg wieder auf der Höhe.

In den letzten vier direkten Duellen konnten immer beide Teams treffen. Außerdem gab es bei den letzten fünf Aufeinandertreffen immer mindestens drei Tore. Da der BVB hinten gerne mal einen reinlässt und wie der SC auf 25 Gegentore in 18 Spielen kommt, rechnen wir am Samstag mit einigen Treffern.