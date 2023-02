Dortmund - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 19.02.2023

Unser Dortmund - Hertha Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.02.2023 lautet: Am vergangenen Spieltag nutzte Berlin die Schwächephase der Gladbacher und sammelte wichtige Punkte für den angestrebten Klassenerhalt. Dortmund hingegen spielt sich 2023 in einen Rausch und wird im Heimspiel erneut dominant auftreten. Die Frage ist: Kann Berlin überhaupt einen Treffer erzielen?

Neben Union Berlin ist Dortmund die einzige Mannschaft der Bundesliga, die im Jahr 2023 jede ihrer fünf Begegnungen gewann. Die Gäste aus der Hauptstadt bejubelten in der vergangenen Woche den ersten Dreier des Jahres. Wir erwarten, dass es vorerst dabei bleibt und Dortmund das Spiel gegen Hertha zu Null gewinnt. Bei Betway liegt die Quote für einen solchen Tipp bei 2,37.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Hertha auf „Dortmund gewinnt zu Null“:

Dortmund fuhr 8 seiner 13 Siege ohne Gegentreffer ein.

Hertha blieb in 6 Begegnungen ohne eigenen Treffer. Vor dem Sieg gegen Gladbach gingen die Hauptstädter drei Spiele in Folge leer aus.

Berlin ist ein gern gesehener Gegner im Spielplan der Borussen. Zuletzt siegte Dortmund in 7 von 8 Aufeinandertreffen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Hertha Quoten Analyse:

Edin Terzic und seine Spieler haben im Jahr 2023 ein Feuer entfacht. Der BVB gewann nicht nur fünf Ligaspiele in Serie und stieg ins DFB-Pokal-Viertelfinale auf, sondern schaffte mit dem 1:0-Erfolg gegen Chelsea eine gute Ausgangslage für die Königsklasse. Die Buchmacher halten einen Heimsieg der Schwarz-Gelben für äußerst wahrscheinlich, weshalb am Ende eine Quote von etwa 1,33 auf den Seiten der Wettanbieter zu finden ist.

Sandro Schwarz wird darauf hoffen, dass seine Mannschaft durch den Sieg gegen Gladbach Selbstvertrauen getankt hat. Auf jeden Fall ist der erste Nichtabstiegsplatz wieder zum Greifen nahe. Sollte die „Alte Dame“ tatsächlich einen Weg zum Siegen finden, vergeben die Buchmacher Quoten rund um 8,00.

Dortmund ist aktuell zu stark und lässt mit der „Gelben Wand“ im Rücken in der Regel recht wenig anbrennen. Zuletzt feierte die Borussia drei Siege in Folge mit mindestens zwei Toren Differenz. Gewinnt der BVB mit einem Handicap von -1, vergeben die Wettanbieter Quoten von ca. 1,83.

Dortmund vs Hertha Prognose: „Kobel ist nur schwer zu überwinden“

Unter der Woche feierte der BVB einen 1:0-Erfolg gegen die Blues aus London. Kobel zeigte sich mal wieder in glänzender Verfassung und bestätigte seine starken Leistungen. Nicht ohne Grund konnte Dortmund in 40 Prozent seiner Begegnungen den eigenen Kasten sauber halten. Selbstredend ist dies der Bestwert im deutschen Oberhaus.

Der „Alten Dame“ wären Spiele ohne Gegentreffer äußerst recht. Die Wahrheit ist jedoch, dass Hertha lediglich 10 Prozent seiner Matches ohne Gegentreffer gestalten konnte. Nur Stuttgart weist in dieser Kategorie eine schlechtere Quote auf (5 Prozent).

Im Spiel gegen den BVB erwarten wir keine Steigerung dieser Statistik. Die Form der Schwarz-Gelben ist zu gut und die Auswärtsschwäche der blau-weißen Gäste zu eklatant. In Zahlen gesprochen: Hertha hat sich in fünf Gastauftritten in Serie geschlagen gegeben.

Dortmund entwickelt sich im Signal-Iduna-Park zu einem Kaliber der ganz großen Sorte und schnappt sich 2,44 Punkte pro Heimspiel. Nur der Überraschungs-Zweite Union Berlin steht in dieser Hinsicht besser da.

Dortmund - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:0 Chelsea (H), 2:0 Bremen (A), 2:1 Bochum (A), 5:1 Freiburg (H), 2:0 Leverkusen (A).

Letzte 5 Spiele Hertha: 4:1 Gladbach (H), 0:3 Frankfurt (A), 0:2 Union Berlin (H), 0:5 Wolfsburg (H); 1:3 Bochum (A).

Letzte 5 Spiele Dortmund vs. Hertha: 1:0 (A), 2:1 (H), 2:3 (A), 2:0 (H), 5:2 (A)

Ein Blick in die Historie unterstreicht den Dortmunder Favoriten-Status in dieser Begegnung. Der BVB gewann sieben der vergangenen acht direkten Duelle. Der Signal-Iduna-Park präsentierte in zwei der vergangenen drei Heimspiele gegen Hertha einen Erfolg ohne Gegentreffer.

Neben der jüngeren Vergangenheit kann Borussia auf eine fantastische Serie gegen die Hauptstädter blicken, denn die „Gelbe Wand“ durfte in 31(!) Heimspielen in Folge gegen die Berliner jubeln.

Terzic und seine Spieler genießen es anscheinend, Siege ohne Gegentreffer einzufahren. Zumindest behielt der Verein aus dem Ruhrpott in 8 von 13 Siegen eine weiße Weste. Über die gesamte Spielzeit gesehen rangiert der BVB mit 40 Prozent „Clean Sheets“ auf dem ersten Rang der Bundesliga.

Das Duell mit dem Kontrahenten aus dem Tabellenkeller könnte dieser Statistik zuträglich sein. Trainer Sandro Schwarz bekommt von seiner Elf pro 90 Minuten nur 1,95 Goal Creating Chances. Damit sind sie, im Hinblick auf diese Statistik, nach Schalke das schwächste Team der Liga.

Zusätzlich könnte die eigene Schwäche bei ruhenden Bällen zum Tragen kommen. Standards werden von den Berlinern kaum verteidigt. Zum jetzigen Zeitpunkt fing sich Hertha 44 Prozent seiner Gegentore (16) nach Standards - Rang 17 hinter Bochum.

Unser Dortmund - Hertha Tipp: Der BVB gewinnt zu Null

Eigentlich schlagen sich die Berliner in ihren Sonntagsspielen recht gut, denn drei ihrer vier Siege sammelten sie am letzten Tag der Woche. Am bevorstehenden Spieltag wird ein Triumphzug allerdings voraussichtlich ausbleiben. Hertha beendete drei der vergangenen vier Spiele ohne eigenen Treffer und verpasste es in zwei der vergangenen drei Gastauftritte bei der Borussia ein Tor zu erzielen.