Dortmund - RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 03.03.2023

Unser Dortmund - RB Leipzig Tipp zum Bundesliga Spiel am 03.03.2023 lautet: Sowohl bei Dortmund als auch Leipzig stimmten zuletzt die Ergebnisse.

Wenngleich viele Wettanbieter dem BVB im Signal Iduna Park leichte Vorteile einräumen, ist eine klassische Drei-Wege-Wette mit Vorsicht zu genießen. Vielmehr tendieren wir zu Toren in dieser Begegnung.

Die Schützlinge von Trainer Edin Terzic bestritten neun Pflichtspiele im Jahr 2023 und holten sage und schreibe neun Siege - mehr geht nicht. Die Elf befindet sich in einer bestechenden Verfassung und will diese mit einem Sieg gegen die Gäste aus Sachsen bestätigen.

Leipzig seinerseits tritt mit breiter Brust vor der „Gelben Wand“ in Erscheinung. Zuletzt zwei Bundesliga-Erfolge gegen Frankfurt (2:1) und Wolfsburg (3:0) sowie ein 1:1 in der Königsklasse gegen Manchester City zieren das Konto der Truppe des einstigen Dortmund-Trainers.

Aufgrund der starken momentanen Form und des Heimvorteils sind den Gastgebern aus Dortmund Feldvorteile zuzusprechen. Wir visieren eine Wette auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ bei Winamax zu einer Quote von 2,10 an .

Darum tippen wir bei Dortmund vs RB Leipzig auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Dortmund vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Ein Blick auf die besten Buchmacher bringt beim Gipfeltreffen des 23. Bundesliga-Spieltags keinen klaren Favoriten zum Vorschein. Der Heimsieg wird mit einer Quote von durchschnittlich 2,20 bewertet.

Dass RB Leipzig den Platz als Sieger verlässt, halten die Bookies nur für geringfügig unwahrscheinlicher und legen diesbezüglich eine Quote von ca. 3,00 an den Tag.

Sowohl Dortmund als auch RB Leipzig werden am Freitag Tore zugetraut. Die Wettanbieter preisen den Markt „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von ca. 1,53 ein.

Dortmund vs RB Leipzig Prognose: „Marco Roses Rückkehr an die alte Wirkungsstätte“

Dortmund setzte sich in einer ereignisreichen Partie bei der TSG Hoffenheim jüngst nach 90 spannenden Minuten mit 1:0 durch. Julian Brandts Treffer sorgte für den Unterschied und bescherte den Mannen von Trainer Edin Terzic den 7. Bundesliga-Erfolg in Serie. Der BVB hat 2023 in der Liga keinen einzigen Zähler abgegeben und blickt auf einen sensationellen Lauf.