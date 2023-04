Dortmund - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 08.04.2023

Unser Dortmund - Union Berlin Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.04.2023 lautet: Beide Teams schieden unter der Woche im DFB-Pokal aus und können ab sofort den Fokus auf die Liga legen. Im Signal Iduna Park rechnen wir mit einem defensiv geführten Duell, in dem am Ende Dortmund knapp die Nase vorne hat.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Union Berlin auf „Sieg Dortmund & Unter 4,5 Tore“:

Dortmund vs Union Berlin Quoten Analyse:

Aufgrund des Heimvorteils ist der BVB bei den zahlreichen Bookies favorisiert und besticht anhand einer recht niedrigen Dortmund Union Berlin Quote in Höhe von durchschnittlich 1,58. Da Dortmund bisweilen alle Ansetzungen im Signal Iduna Park gegen die Köpenicker gewonnen hat, haben die Quoten durchaus ihre Daseinsberechtigung.

Dortmund vs Union Berlin Prognose: „Bleibt Dortmund seiner Heimstärke treu?“

Dortmund - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Wettbewerbsübergreifend hat Union in der Fremde kürzlich gehörig Federn gelassen. Neben dem 0:2 im DFB-Pokal in Frankfurt, dem 0:3 in der Bundesliga gegen Bayern und dem Remis gegen Wolfsburg setzte es auf internationaler Ebene gegen Union Saint-Gilloise eine deutliche 0:3-Niederlage sowie ein Remis in Amsterdam. Seit fünf Auswärtsspielen warten die Kicker aus Berlin auf einen Sieg.