Duisburg - 1860 München Tipp, Prognose & Quoten | 11.03.2023

Die Zebras präsentierten sich zuletzt in Oldenburg sehr abschlussstark und setzten sich nach 90 Minuten mit 3:2 durch. Nur drei Schüsse auf das gegnerische Tor verbuchen die Gäste. Alle drei wurden eiskalt verwandelt. Dabei glänzte vor allem Julian Hettwer mit einem Doppelpack binnen drei Minuten.

Den Schwung aus dem Match mit Oldenburg gilt es nun auf das Heimspiel gegen 1860 München zu übertragen. Im Jahr 2023 gewannen die Münchner Löwen nur eines der bestrittenen acht Liga-Duelle (5N, 2U). Jüngst resultierte gegen Viktoria Köln im ersten Pflichtspiel des neuen Trainers Maurizio Jacobacci eine knappe 0:1 Heimniederlage. Gewiss ein bitterer Misserfolg, da die Gastgeber mehr Abschlüsse generierten, aber diese nicht in Tore ummünzten.

Darum tippen wir bei Duisburg vs 1860 München auf „DC 1/X & beide Teams treffen“:

Duisburg verlor in der 3. Liga nur ein Drittel seiner Heimspiele (3S, 5U, 4N).

Die Zebras trafen in 75 % der Liga-Heim-Paarungen, gleiches gilt für die Münchner Löwen in der Ferne.

Drei der letzten vier Begegnungen gegen die TSV in der Schauinsland-Reisen-Arena gingen an Duisburg.

Duisburg vs 1860 München Quoten Analyse:

Wer sich zu dieser Paarung auf die Suche nach einem Favoriten begibt, wird nicht wirklich fündig. Anhand der Quoten unserer Top-Buchmacher lässt sich auf eine ausgeglichene Angelegenheit schließen. Die Quoten für den Heim- bzw. Auswärtssieg bewegen sich bei 2,60 und 2,40 und sind somit sehr dicht beieinander angesiedelt.

Das Remis wird auch für etwas unwahrscheinlicher gehalten und schlägt mit einer Duisburg 1860 München Quote von ca. 3,30 zu Buche.

Am Markt „beide Teams treffen“ verhält es sich recht ausgeglichen. Mehr als 2,5 Tore werden mit einem Wert von 1,90 nur geringfügig höher bewertet, als zwei oder weniger Treffer im Spiel.

Duisburg vs 1860 Prognose: Zieht Duisburg in der Tabelle an den Löwen vorbei?

Nur eine Niederlage mussten die Zebras in den vergangenen fünf Begegnungen in Kauf nehmen. Der Misserfolg kam gegen den Tabellenzweiten aus Freiburg zustande. Auf der anderen Seite stehen zwei Siege und zwei Remis zu Buche. Seit zwei 3. Liga-Partien ist die Elf von Trainer Torsten Ziegner ungeschlagen.

Zuletzt schaffte es sogar Angreifer Julian Hettwer mit seinem Doppelpack gegen Oldenburg in die Kicker-Elf des 25. Spieltages und zeichnete sich durch eine Note von 1,5 aus – seine erste Berufung. Gegen den TSV dürfte der 19-jährige Rechtsaußen einmal mehr für Unruhe sorgen.

Zuhause sind die Zebras immer für einen Treffer zu haben und trafen in sechs der vergangenen acht Heimspiele auf Ligaebene. Die offensive Ausbeute kann sich mit 17 Treffern in 13 Heimspielen sehen lassen. Defensiv tun sich bei den Duisburgern immer wieder Lücken auf. Ein Umstand, der anhand von 19 Gegentoren in der Schauinsland-Reisen-Arena bestätigt wird.

Wenngleich Maurizio Jacobacci einen Sieg zum Einstieg als Löwen-Trainer verpasste, waren gute Ansätze im Spiel gegen Viktoria Köln vorhanden. Diese Einstellung und den Willen gilt es nun auch im Match in Nordrhein-Westfalen beizubehalten.

Duisburg - 1860 München Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Duisburg: 3:2 Oldenburg (3.L, A), 0:0 Meppen (3.L, H), 0:2 Freiburg 2 (3.L, A), 4:0 Zwickau (3.L, H), 1:1 Essen (3.L, A).

Letzte 5 Spiele 1860 München: 0:1 Viktoria Köln (3.L, H), 0:0 Halle (3.L, A), 0:3 Verl (3.L, H). 1:2 Meppen (3.L, A), 2:2 Oldenburg (3.L, A).

Letzte 5 Spiele Duisburg vs. 1860 München: 1:4 (3.L, A), 0:6 (3.L, H), 2:3 (3.L, A), 1:0 (3.L, H), 2:0 (3.L, A).

Auswärts hat die TSV noch deutlich Luft nach oben. Nur drei der bisherigen 12 Fernduelle in der 3. Liga brachten einen Sieg mit sich (4U, 5N). Offensive Durchschlagskraft stellte dabei nicht zwingend das Problem dar. Immerhin blicken die Löwen auf 14 Auswärtstore, müssen sich aber im Gegenzug 19 Gegentore ankreiden lassen.

Zuletzt stand in Duisburg ein deutlicher 6:0 Kantersieg der 1860er zu Buche. Die drei vorherigen Ansetzungen gingen allesamt in der Ferne verloren. In der Hinrunde feierte der deutsche Meister von 1966 einen deutlichen 4:1 Erfolg.

Unser Duisburg - 1860 Tipp: „DC 1/X & beide Teams treffen“

Wir schließen uns nicht nahtlos der Meinung der Bookies an. Die Wettanbieter sehen die Gäste aus München am Samstag nämlich marginal im Vorteil. Aufgrund der Auswärtsschwäche der Löwen sind unserer Meinung nach die Hausherren favorisiert.

Dennoch wirkte 1860 unter dem neuen Coach zuletzt motivierter und zielstrebiger. Aus diesem Grund schließen wir eine Punkteteilung nicht aus. Sowohl der MSV Duisburg als auch 1860 München haben mit 33 bzw. 38 Toren über die Saison hinweg ihre offensive Durchschlagskraft teilweise anklingen lassen.