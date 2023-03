Duisburg - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 01.04.2023

Unser Duisburg - Elversberg Tipp zum 3. Liga Spiel am 01.04.2023 lautet: Nach einer kleinen Krise scheint die SV Elversberg wieder auf Kurs zu sein. Bei den Zebras winkt somit der nächste Dreier.

Am 11. Spieltag dieser Saison in der 3. Liga hat die SV Elversberg die Tabellenführung übernommen und seitdem nicht mehr abgegeben. Ab Ende Februar rutschte der Aufsteiger dann jedoch in eine kleine Ergebniskrise. Aus fünf Ligaspielen in Serie kamen nur vier Remis und eine Niederlage zustande. In diesem Zeitraum verspielten die Saarländer vier Mal einen Vorsprung.

Diese Serie endete am vergangenen Wochenende mit dem Last-Minute-Sieg in Verl. Am Samstag sind die Männer von Coach Horst Steffen zu Gast in Duisburg und können weiter Punkte für den Aufstieg in die 2. Bundesliga sammeln. Glaubt man der Einschätzung der Buchmacher, hat die SVE auch gute Chancen auf den Sieg. Am Ende spielen wir mit einer Quote von 1,67 bei Happybet die Wette „Sieg SVE“.

Darum tippen wir bei Duisburg vs Elversberg auf „Sieg SVE“:

Duisburg hat nur eines der letzten 9 Heimspiele gewonnen

Elversberg ist das beste Auswärtsteam der Liga

Der MSV steht in der Heimtabelle mit 3 Siegen aus 14 Spielen lediglich auf Rang 16

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Duisburg vs Elversberg Quoten Analyse:

Das Polster von Tabellenführer Elversberg auf den Relegationsrang beträgt immer noch zwölf Punkte. Die Zebras belegen hingegen den 11. Platz und haben acht Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone.

Somit sind die Hausherren bei der Duisburg vs Elversberg Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 4,31 die Außenseiter. Ein Dreier der Gäste wird mit durchschnittlichen Quoten von 1,68 belohnt.

Duisburg vs Elversberg Prognose: Bleibt die SVE eine Auswärtsmacht?

Am Wochenende musste sich der MSV mit einem 2:2 in Halle begnügen. Das war schon das neunte Remis der Zebras in dieser Saison. Eigentlich hatte Trainer Torsten Ziegner die Nase voll von so vielen Punkteteilungen und hatte die Mannschaft im neuen Jahr offensiver ausgerichtet. Im Angriff hat Duisburg auch mittlerweile mehr Durchschlagskraft entwickelt. Bestes Beispiel dafür ist Youngster Julian Hettwer mit vier Toren in den vergangenen vier Spielen.

Dafür bleibt die Abwehr aber eine Problemzone. Zu viele Gegentreffer resultieren aus Standards. In den vergangenen fünf Spielen kassierten die Zebras jeweils mindestens zwei Gegentore. Der Coach will aber an diesem Stil festhalten. In der Heimtabelle stehen die Meidericher lediglich auf Rang 16. Zudem glückten nur zwei Siege in den zehn Partien der Rückserie.

Auch während der kleinen Ergebniskrise trat Elversberg immer noch wie ein Spitzenteam auf. Mit viel Tempo und Intensität sowie einem hohen Pressing setzte der Aufsteiger immer noch seine Gegner unter Druck.

Die Leichtigkeit war aber verschwunden. Zudem kam den Saarländern das Spielglück abhanden. In der Abwehr musste der Trainer immer wieder zwischen Dreier- und Viererkette wechseln. Ebenfalls fehlten zuletzt wichtige Spieler wie Kevin Conrad, Nicolas Kristof oder Maurice Neubauer.

Die SVE bleibt aber das beste Auswärtsteam der Liga. 66 erzielte Tore sind ebenso der Bestwert wie 26 Gegentreffer. Dafür steht die Mannschaft in der Rückrunden-Tabelle jedoch „nur“ auf Rang 4. Doch die Statistik spricht für Elversberg. Alle Teams, die nach 23 Spieltagen mindestens zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hatten, stiegen am Ende auch auf. Schnellbacher und Fellhauer müssen jeweils wegen ihrer fünften Gelben Karte einmal aussetzen.

Duisburg - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Duisburg: 2:2 Halle (A), 3:3 Verl (H), 0:2 Dresden (A), 2:2 1860 München (H), 3:2 Oldenburg (A)

Letzte 5 Spiele Elversberg: 2:1 Verl (A), 1:1 Halle (H), 1:1 1860 München (A), 2:2 Meppen (H), 1:2 Mannheim (A)

Letzte Spiele Duisburg vs Elversberg: 0:3 (A), 3:0 (H), 0:1 (A)

In der Saison 2013/14 spielten beide Vereine erstmals gemeinsam in der 3. Liga. Damals gewann die SVE daheim mit 1:0, kassierte aber in Duisburg eine 0:3-Pleite. Das Hinspiel in der laufenden Saison fand in Elversberg statt. Hier gingen die Saarländer mit einem 3:0-Erfolg vom Feld.

Unser Duisburg - Elversberg Tipp: Sieg SVE

Die große Frage vor dem Spiel in Duisburg lautet: Hat Elversberg die kleine Krise endgültig überwunden? Wir glauben, dass dies der Fall ist. Der Last-Minute-Sieg am vergangenen Spieltag dürfte den Saarländern noch mal Rückenwind verliehen haben. Zudem trat die SVE in den letzten Wochen immer noch wie ein Tabellenführer auf und ist weiterhin das beste Auswärtsteam der Liga. Gegen die heimschwachen Zebras dürfte somit ein weiterer Dreier drin sein.