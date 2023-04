Duisburg - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 25.04.2023

Unser Duisburg - Elversberg Tipp zum 3. Liga Spiel am 25.04.2023 lautet: Beiden Mannschaften bleibt nach dem Wochenende nur eine kurze Verschnaufpause. Elversberg reist am Dienstag zu den Zebras und will dort einen Satz in Richtung Aufstieg machen.

Nur wenige Zähler trennen den Tabellenführer noch vom Aufstieg. Am Dienstag steht ein Besuch bei den Zebras auf dem Programm. Im Gegensatz zum SV Elversberg will der MSV die drei Zähler für den Klassenerhalt ergattern. Da Elversberg auswärts im Schnitt fast doppelt so viele Punkte wie die Zebras im eigenen Stadion sammelt, setzen wir auf einen Sieg der Gäste. Ausgestattet wird diese Wette bei NEObet mit einer Quote von 1,70.

Darum tippen wir bei Duisburg vs Elversberg auf „Sieg Elversberg“:

Elversberg reist mit dem besten Angriff und der besten Abwehr der Liga an.

Seit 7 Partien warten die Zebras auf einen Dreier (2 Remis, 5 Niederlagen).

Die Saarländer sind das beste Auswärtsteam der Liga (2,00 Punkte pro Spiel) - Duisburg rangiert auf Platz 17 der Heimtabelle (1,06 PpS).

Duisburg vs Elversberg Quoten Analyse:

Kolja Pusch versenkte am vergangenen Wochenende gegen Wiesbaden einen Elfmeter in der 89. Spielminute. Sein Treffer sicherte dem MSV einen bereits verloren geglaubten Punkt. Wollt ihr beim nächsten Heimspiel gegen einen weiteren Aufstiegskandidaten auf einen Heimsieg der Zebras setzen, stehen euch Quoten bis zu 4,50 zur Verfügung, die ihr mit einem Sportwetten-Bonus verknüpfen könnt.

Obwohl der SV Elversberg in der Tabelle der zweiten Saisonhälfte den sechsten Platz belegt, fehlen nur noch wenige Zähler zum Aufstieg. Die Qualität spricht für den Favoriten aus dem Saarland, der mit Wettquoten zwischen 1,65 und 1,72 ins Nachholspiel startet.

Duisburg vs Elversberg Prognose: „Punkte für den Durchmarsch“

Horst Steffen steht seit 2018 für die SVE an der Seitenlinie. Mehrmals scheiterte er nur knapp mit seinem Team am Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse, ehe es im vergangenen Sommer mit der besten Offensive der Regionalliga zum Aufstieg in die 3. Liga funktionierte.

Kontinuität, die sich direkt im ersten Jahr der Drittklassigkeit bezahlt macht. Die SVE hat unmittelbar nach dem Aufstieg die beste Offensive (69 Tore) und gleichzeitig die beste Abwehr der 3. Liga (30). Nur noch wenige Zähler trennen den Neuling von einem Durchmarsch in die 2. Bundesliga.

Damit könnte nach 17 Jahren der Absenz endlich wieder ein Verein aus dem Saarland Zweitliga-Luft schnuppern. Mit 2,00 Punkten pro Auswärtsspiel geht die beste Auswärtsmannschaft der Liga am Dienstag auf den Rasen der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena.

Dort soll der Rost von zwei Niederlagen in Folge abgeschüttelt werden. Unwahrscheinlich ist das nicht: Zuvor blieb der Tabellenführer fünf Spiele hintereinander (2 Siege, 3 Remis) ungeschlagen. Schon im ersten Vergleich der Saison gelang Elversberg ein 3:0-Erfolg gegen den MSV.

Duisburg - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Duisburg: 1:1 Wehen Wiesbaden (H), 2:2 Viktoria Köln (A), 0:5 Dortmund 2 (H), 2:2 Halle (A), 3:3 Verl (H).

Letzte 5 Spiele Elversberg: 0:1 Aue (H), 0:1 Osnabrück (A), 3:2 Viktoria Köln (H), 2:1 Verl (A), 1:1 Halle (H).

Letzte 5 Spiele Duisburg vs. Elversberg: 0:3 (A), 3:0 (H), 0:1 (A).

Überraschend und am Ende etwas glücklich hat der MSV am Wochenende einen Zähler gegen Wehen Wiesbaden eingesammelt. Eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit verwandelte der eingewechselte Kolja Pusch einen Strafstoß und verhinderte die sechste Niederlage aus sieben Partien.

Was er jedoch nicht verhindern konnte: Das siebte sieglose Spiel in Folge! Gegen Elversberg könnte Spiel Nummer acht folgen. Die Zebras holen im eigenen Stadion nur 1,06 Punkte pro Spiel - weniger Zähler als in der Ferne. Ihre bisherigen 17 Zähler aus 16 Heimspielen beförderten sie auf Platz 18 der Heimtabelle.

In der bisherigen Rückrunde erschlich sich der MSV im Schnitt 1,00 Punkte (15.). Mit dieser Rate baute die Elf von Torsten Ziegner einen Sieben-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegszone auf. Zum Klassenerhalt fehlt nicht mehr viel.

Das Wiederholungsspiel wird tendenziell eher keine Möglichkeit dazu bieten. Duisburg hat im Vergleich zu Elversberg 27 Tore weniger auf dem Konto und 19 Treffer mehr kassiert. Zudem wartet das Publikum der Zebras seit fünf Heimspielen auf einen Sieg.

Defensiv sind die Hausherren einfach zu anfällig, um der SVE Paroli bieten zu können. Der MSV fing sich 17 Gegentreffer über die vergangenen sieben Partien - im Schnitt 2,43 Gegentore pro Partie. Eine Einladung für den besten Angriff in der 3. Liga!

Unser Duisburg - Elversberg Tipp: Sieg Elversberg

Die Gäste reisen nach zwei Niederlagen in Folge mit einer ordentlichen Portion Wut im Bauch an. Duisburg hat nicht die Mittel, um die produktivste Angriffsreihe der Liga über das gesamte Spiel in Schach zu halten. Den Hausherren fehlt nach sieben sieglosen Partien in Folge die Form und das Selbstvertrauen, um aus der wechselhaften Rückrunde des Tabellenführers Kapital schlagen zu können.