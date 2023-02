Düsseldorf - Braunschweig Tipp, Prognose & Quoten | 24.02.2023

Unser Düsseldorf - Braunschweig Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 24.02.2023 lautet: Die Fortuna dreht sich im Kreis. Auf jedem Triumph folgt prompt eine Niederlage. Nach dem 1:2 in Fürth rechnen wir am Freitag mindestens mit einem Punktgewinn gegen Eintracht Braunschweig.

Lediglich aufgrund der Heimstärke haben die Fortunen rechnerisch noch Chancen, am Ende der Saison im Oberhaus des deutschen Fußballs zu landen. Da freut es Trainer Daniel Thioune umso mehr, am kommenden Spieltag in der Merkur Spiel-Arena antreten zu dürfen.

Nach dem 1:2 bei den Kleeblättern, das mit dem Platzverweis von Jordy de Wijs in der Nachspielzeit einen weiteren negativen Höhepunkt offenbarte, soll gegen die Löwen ein Sieg herausspringen. De Wijs wird aufgrund seiner Sperre fehlen.

Braunschweig befindet sich im Formtief und feierte nur ein Erfolgserlebnis in den vergangenen neun Liga-Duellen. Im Falle einer weiteren Niederlage besteht die Gefahr direkt auf einem Abstiegsplatz zu landen. Am letzten Spieltag war den Löwen gegen Kiel (2:3) der Wille keineswegs abzusprechen. Letztendlich mangelte es an Durchschlagskraft und dem Quäntchen Glück im Abschluss. Mit ganzen zehn Pfosten- und Lattentreffern sind die Braunschweiger neben Bielefeld und Fürth die Könige des Aluminiums in der 2. Liga.

Aufgrund des Heimvorteils erwarten wir einen knappen Sieg der Hausherren, schließen aber das Remis nicht gänzlich aus. Da die Düsseldorfer defensiv nicht sicher stehen, ist zudem mit „mehr als 2,5 Toren“ zu rechnen. Für diesen Spielausgang hat Bet3000 eine Quote von 2,20 im Angebot.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Braunschweig auf „DC 1/X & Über 2,5 Tore“:

Düsseldorf verlor nur zwei Heimspiele (7 S, 1 U).

Sieben von zehn Liga-Heimspielen bestritt die Fortuna mit mehr als 2,5 Toren.

Braunschweig gewann nur eines von zehn Liga-Duellen in der Ferne (4 U, 5 N).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Düsseldorf vs Braunschweig Quoten Analyse:

Insofern der Einschätzung der Buchmacher Glauben geschenkt wird, geht F95 als Favorit auf den Sieg ins Rennen und wird mit einer Quote von ca. 1,70 bewertet. Ein Umstand, der in erster Linie auf den Heimvorteil und die bisher starken Leistungen in der Merkur Spiel-Arena zurückzuführen ist. Einen Auswärtssieg halten die Bookies für sehr unwahrscheinlich und bewerten ihn aus diesem Grund mit einer Quote von durchschnittlich 4,75.

Vier der letzten fünf Duelle in Düsseldorf endeten zwischen beiden Teams mit mehr als 2,5 Toren. Dennoch verhalten sich die Wettquoten am „Über/Unter 2,5 Tore“-Markt recht ausgeglichen und schlagen mit einem Wert von ca.1,80 nur geringfügig zu drei oder mehr Toren aus.

Düsseldorf vs Braunschweig Prognose: Verschafft sich Braunschweig Luft im Abstiegskampf?

Nur zwei der vergangenen sechs Duelle in der 2. Bundesliga nahmen ein gutes Ende für die Mannen von Trainer Daniel Thioune und führten zu drei Punkten. Den beiden Erfolgserlebnissen gegen Sandhausen (2:0) und Magdeburg (3:2) stehen vier Niederlagen gegenüber.

Beide Siege kamen in der heimischen Merkur Spiel-Arena zustande. Allgemein erzielte Fortuna sieben der insgesamt zehn Zweitliga-Erfolge auf heimischem Boden und legt ein gewisses Maß an Heimstärke an den Tag. Mit Heidenheim, Darmstadt und Paderborn holten nur drei Mannschaften zuhause mehr Punkte.

Drei der letzten vier Paarungen in eigenen Gefilden führten zu einem Erfolgserlebnis. Zudem bestritt Düsseldorf sieben seiner zehn Heim-Partien mit mehr als 2,5 Toren und netzte in neunzig Prozent der Paarungen vor heimischem Publikum. Dreimal wurde dabei ein „Clean Sheet“ errungen.

In Braunschweig verdunkelt sich der Himmel. Nachdem im vergangenen Jahr unter Erfolgscoach Michael Schiele der Wiederaufstieg vollzogen wurde, steht der Klassenerhalt auf der Kippe. Der Vorsprung zur Abstiegszone ist aufgrund der schlechten Ausbeute der vergangenen Spiele auf einen Zähler geschmolzen.

Die Löwen gehören zu den drei auswärtsschwächsten Teams der Liga. Nur eines von zehn Fernduellen brachte drei Punkte. Sechzig Prozent der Spiele in der Fremde endeten mit drei oder mehr Toren. Nur einmal wurde zu Null gespielt.

Düsseldorf - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 1:2 Fürth (2.BL, A), 2:0 Sandhausen (2.BL, H), 3:5 n. E. Nürnberg (Pokal, A), 1:4 Paderborn (2.BL, A), 3:2 Magdeburg (2.BL, H).

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 2:3 Kiel (2.BL, H), 1:2 Darmstadt (2.BL, A), 2:0 Heidenheim (2.BL, H), 2:4 HSV (2. BL, A), 2:0 Altglienicke (TEST, H).

Letzte 5 Spiele Düsseldorf vs. Braunschweig: 2:2 (2.BL, A), 2:2 (2.BL, H), 0:0 (2. BL, A), 1:0 (2. BL, A), 2:2 (2. BL, H).

Da vier der vergangenen fünf Begegnungen zwischen beiden Mannschaften unabhängig vom Spielort mit einem Remis endeten, ist es durchaus sinnvoll, das Unentschieden in unserem Düsseldorf vs. Braunschweig Tipp miteinfließen zu lassen.

Bei Fortuna gingen vier der verstrichenen fünf Heimspiele gegen die Löwen mit mehr als 2,5 Toren aus. Zudem teilen sich beide Mannschaften in der Hinrunde nach 90 spannenden, torreichen Minuten (2:2) die Punkte.

Unser Düsseldorf - Braunschweig Tipp: „DC 1/X & Über 2,5 Tore“

Die Einschätzung unsererseits differenziert sich von der der Buchmacher. Wir sehen nämlich die Gastgeber aus Düsseldorf nicht als klaren Favoriten. Der Direktvergleich gibt uns recht. Nur eines von sechs Heimspielen gegen Braunschweig entschied F95 für sich (4 U, 1 N).

Aufgrund der bisherigen Heimstärke der Mannen von Trainer Thioune ist nicht mit einer Niederlage zu rechnen. Mit zehn Gegentoren in zehn Heimspielen steht die Defensive der Fortuna zuhause keineswegs sicher.