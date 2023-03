Düsseldorf - Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten | 11.03.2023

Unser Düsseldorf - Heidenheim Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 11.03.2023 lautet: Frank Schmidt und sein Team haben ordentlich Pfeffer in den Aufstiegskampf gebracht. Spät im Spiel schlug Jan-Niklas Beste zu und sorgte für den 1:0-Siegtreffer gegen Darmstadt. Die nächste Herausforderung wartet in Düsseldorf und wird den 1. FCH auf die Probe stellen. Sicher kann ein Sieg gegen die heimstarken Fortunen nicht eingeplant werden.

Der Thron an der Spitze ist durch den Sieg gegen den Tabellenführer in Sichtweite. Nächstes Wochenende muss Heidenheim wieder zu einer Auswärtsreise antreten und das schmeckt dem Tabellendritten nur selten. Kann der 1. FCH seine Schwäche in der Ferne nicht abschütteln, sind die Gastgeber die Nutznießer und verkürzen den Rückstand auf den direkten Konkurrenten. Wir gehen mit einer „Doppelten Chance 1X“ und erwarten „Unter 3,5 Tore“. Für diese Wette nutzen wir bei Bet-at-Home eine Quote von 1,76.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Heidenheim auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Hier treten zwei der fünf besten Hintermannschaften der Liga gegeneinander an.

Heidenheim erzielte in Gastauftritten nur 29 Prozent der insgesamt 45 Treffer.

Düsseldorf ging in 8 von 11 Heimspielen als Sieger vom Feld.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Düsseldorf vs Heidenheim Quoten Analyse:

Als Gastgeber lässt sich die Fortuna nur selten übers Ohr hauen. Zu Hause gewann Düsseldorf acht von elf Spielen. Eine beeindruckende Bilanz, die zur Favoritenrolle gegen den 1. FCH führt. Unter den verschiedenen Buchmachern findet ihr Wettquoten zwischen 2,15 und 2,25.

Der Überraschungseffekt dieser Quotenverteilung ist nur von kurzer Dauer. Heidenheim ließ auswärts regelmäßig Punkte liegen und konnte erst vier Gastauftritte erfolgreich beenden. Ist der 1. FCH durch den Dreier gegen Darmstadt beflügelt und stürmt zum nächsten Sieg, könnt ihr Wettquoten bis zu 3,40 spielen.

Düsseldorf vs Heidenheim Prognose: „Auswärts setzt Heidenheim auf Minimalismus“

Beim Gedanken an die zweitbeste Offensive der Liga schleicht sich schnell die Erwartung auf eine torreiche Begegnung ein. Zumindest in Auswärtsspielen hat Heidenheim von dieser Art eines Spiels Abstand genommen. Wie aus dem Nichts scheint das gegnerische Tor um Welten kleiner zu sein. Letztendlich erzielte der 1. FCH nur 29 Prozent seiner Tore in Auswärtsspielen.

Punkte müssen trotzdem her, denn ansonsten sind die Träume vom Aufstieg passé. Glücklicherweise kann Trainer Frank Schmidt auf die zweitbeste Defensive der Liga zurückgreifen. So sinkt der Punkteschnitt von 2,50 Zählern pro Heimspiel „nur“ auf 1,45 Punkte pro Gastauftritt. Trotzdem ist die Auswärtsschwäche ein großes Handicap im Ringen um den Aufstieg.

Die letzten Leistungen stärkten die Gäste. Heidenheim feierte drei Siege in Folge und das sogar ohne Gegentreffer. Zuletzt kehrte der erwähnte Minimalismus ein und die Baden-Württemberger setzten sich in zwei aufeinanderfolgenden Partien mit 1:0 durch.

Die Gäste werden sich in diesem Spiel wohl erneut auf defensive Stabilität konzentrieren und eher Nadelstiche setzen. Ihre fantastische Abwehr rückt somit in den Fokus und das zurecht: Der 1. FCH hat nach erwartbaren Gegentoren (xGA) die beste Defensive der Liga. Auswärts blieb man in 43 Prozent der Spiele ohne Gegentor.

Düsseldorf - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 1:0 Regensburg (2.BL, A), 3:1 Braunschweig (2.BL, H), 1:2 Fürth (2.BL, A), 2:0 Sandhausen (2.BL, H), 1:1, 5:3 i.E. Nürnberg (Pokal/A).

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 1:0 Darmstadt (2.BL, H), 1:0 Bielefeld (2.BL, A), 5:0 Nürnberg (2.BL, H), 3:3 HSV (2.BL, H); 0:2 Braunschweig (2.BL, A).

Letzte 5 Spiele Düsseldorf vs. Heidenheim: 1:2 (A), 3:1 (A), 0:1 (H), 2:3 (A), 1:0 (H)

Düsseldorf mischt im Preis um die beste Abwehr der Liga ordentlich mit. F95 liegt mit 29 Gegentoren auf Rang fünf. Verwenden wir die xGA als Grundlage, nehmen sie sogar den Platz als drittbeste Hintermannschaft der Liga ein.

Zu Ehren der Klub-Legende Paul Janes wird die Fortuna gegen Heidenheim ein Sondertrikot überstreifen. Knüpfen die Hausherren an ihre bisherigen Leistungen im eigenen Stadion an, könnten sie ihrer Legende sogar einen Sieg widmen.

Auf dem Rasen der Merkur-Spiel-Arena fühlen sich die Düsseldorfer jedenfalls sehr wohl. Ihr Publikum verwöhnten sie bis jetzt mit acht Siegen aus elf Heimspielen. Besonders in der eigenen Offensive setzt ein Heimspiel von F95 neue Kräfte frei. Mit ihren 25 Hütten erzielten sie 68 Prozent ihrer Tore als Gastgeber.

Gleichzeitig gelang es der Mannschaft um Trainer Daniel Thioune, die gegnerischen Stürmer nicht ins Rollen kommen zu lassen - Düsseldorf kassierte nur 38 Prozent seiner Gegentore im eigenen Stadion.

Unser Düsseldorf - Heidenheim Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Die Fortunen nutzen den Gesang ihrer Fans im eigenen Stadion und sammeln durchschnittlich 2,27 Punkte pro Heimspiel. Heidenheim konnte sieben seiner elf Gastauftritte nicht gewinnen, schaffte es jedoch durchgehend, die Anzahl der Tore in Auswärtsspielen gering zu halten.