Düsseldorf - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 31.03.2023

Unser Düsseldorf - HSV Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 31.03.2023 lautet: Im Spitzenspiel zwischen Düsseldorf und dem HSV kann alles passieren. Dabei dürften auch einige Tore fallen.

Aus den letzten vier Ligaspielen hat der HSV nur fünf Punkte geholt und ist damit aus den Top 2 herausgerutscht. Verspielen die Hamburger im Endspurt der Saison erneut die Rückkehr in die Bundesliga? Schon dreimal war dem ehemaligen Erstliga-Dino auf der Zielgeraden die Luft ausgegangen. Auf jeden Fall herrscht nun wieder Spannung im Aufstiegskampf.

Am Freitag kommt es in der Merkur-Spiel-Arena zum Spitzenspiel. Gastgeber Düsseldorf ist seit vier Spielen ungeschlagen und könnte mit einem Heimsieg gegen die Rothosen den Rückstand auf Rang 3 auf vier Punkte verkürzen. Zusätzliche Brisanz erhält das Spiel durch Fortuna-Coach Daniel Thioune, der in der Saison 2020/21 Trainer bei den Hanseaten war. Wir entscheiden uns am Ende mit einer Quote von 1,52 bei NEObet für die Wette „Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs HSV auf „Über 2,5 Tore“:

Düsseldorf hat die drittbeste Heimoffensive der Liga

Der HSV ist das treffsicherste Team auf des Gegners Platz

Der Torschnitt zwischen beiden Mannschaften liegt bei 3,2 Treffern

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Düsseldorf vs HSV Quoten Analyse:

Die Fortuna ist das drittbeste Heimteam der 2. Bundesliga. Doch Hamburg steht mit 23 Punkten aus zwölf Spielen auf Platz 1 der Auswärtstabelle.

So können sich die Buchmacher bei der Düsseldorf vs HSV Prognose nicht wirklich für einen Favoriten entscheiden. Für einen Heimsieg gibt es Quoten im Schnitt von 2,45. Die Quoten für einen Dreier der Gäste liegen mit einem Durchschnitt von 2,63 aber auch nur minimal höher.

Düsseldorf vs HSV Prognose: Rutscht der HSV in eine Krise?

Lange Zeit blieb die Fortuna in dieser Saison unter ihren Möglichkeiten und spielte auch im Aufstiegsrennen keine Rolle. Doch mit zehn Punkten aus den vergangenen vier Spielen darf Düsseldorf noch auf die Rolle des Jägers hoffen. Zudem hat man mit zwei Siegen aus den vergangenen beiden Gastspielen anscheinend auch die Auswärtsschwäche abgelegt. Aktuell sind es noch sieben Punkte Rückstand auf Rang 3.

Doch es stehen auch noch neun Spieltage auf dem Programm. Vor allem der 5:2-Sieg gegen Rostock vor der Länderspielpause lässt hoffen. Hier zeigte F95 einen schönen, offensiven Kombinationsfußball mit zwei Außenstürmern und zwei Angreifern. So erbrachte die Mannschaft den Beweis, dass sie auch Spiele gegen Top-Teams gewinnen kann. Bisher war das nur mit dem Heimsieg am 2. Spieltag gegen Paderborn (2:1) gelungen.

Im vergangenen Jahr rettete sich der HSV mit sechs Siegen aus den letzten sieben Spielen noch auf den dritten Rang. In dieser Saison wäre das Erreichen des Relegationsrangs eine Enttäuschung. Bei der 2:4-Pleite am vorletzten Spieltag in Karlsruhe hatte die Defensive große Probleme. Beim 0:0 danach gegen Kiel hatte Trainer Tim Walter der Abwehr wieder mehr Stabilität verordnet. Das ging allerdings zu Lasten von Wucht und Kreativität im Spiel nach vorne.

In der Rückrunden-Tabelle steht der HSV mit 15 Punkten lediglich auf Rang 6. Die vier Siege im Jahr 2023 glückten nur gegen Kellerkinder wie Braunschweig (4:2), Rostock (2:0), Bielefeld (2:1) und Nürnberg (3:0).

Dabei war nur der Dreier gegen den Club auch wirklich souverän und überzeugend herausgespielt. Spieler wie Ludovit Reis, Laszlo Benes oder Sonny Kittel, die eigentlich wichtig für die Mannschaft wären, sind aktuell außer Form. In der Länderspielpause ging zudem noch ein Test gegen den Liga-Konkurrenten Braunschweig mit 1:2 verloren.

Düsseldorf - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 5:2 Rostock (A), 1:1 Heidenheim (H), 1:0 Regensburg (A); 3:1 Braunschweig (H), 1:2 Greuther Fürth (A)

Letzte 5 Spiele HSV: 1:2 Braunschweig (H), 0:0 Kiel (H), 2:4 KSC (A), 3:0 Nürnberg (H), 1:1 Darmstadt (A)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf vs HSV: 0:2 (A), 1:1 (H), 1:1 (A), 0:0 (H), 1:2 (A)

Im Fußball-Unterhaus treffen beide Vereine am Freitag zum sechsten Mal aufeinander. Die Hamburger sind hier mit zwei Siegen und drei Remis noch ohne Niederlage. Zudem haben die Rothosen nur eines der letzten 13 Pflichtspiele gegen F95 verloren. Zu Gast in der Landeshauptstadt von NRW sind die Hanseaten aber seit elf Punktspielen und fast 40 Jahren ohne Sieg. Das Hinspiel am 9. Spieltag verlor Düsseldorf mit 0:2 im Volksparkstadion.

Unser Düsseldorf - HSV Tipp: Über 2,5 Tore

Ein Ergebnistipp fällt schwer. Die Formkurve und der direkte Vergleich in Düsseldorf sprechen etwas mehr für die Hausherren. Doch der HSV fühlt sich in dieser Saison auswärts recht wohl. Da aber die Hamburger die beste Offensive in der Fremde haben und Düsseldorf im eigenen Stadion ebenfalls sehr treffsicher ist, dürften im Spitzenspiel einige Treffer fallen.