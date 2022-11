Düsseldorf - Kaiserslautern Tipp, Prognose & Quoten

Es gibt nicht wenige, die sagen, dass Kaiserslautern beim Heimsieg am Dienstag gegen Karlsruhe das schlechtere Team war. Genauso gibt es nicht wenige, die sagen, dass Düsseldorf bei der Auswärtspleite in Hannover das bessere Team war. Nun kommt es zum direkten Duell, in dem sich beide Teams für uns auf Augenhöhe begegnen. Daher gehen wir davon aus, dass es mit einem Remis zum Pausentee gehen wird und entscheiden uns für eine Wette auf ein Unentschieden zur Halbzeit zu einer Quote von 2,20 bei Bet-at-home.