Düsseldorf - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 06.05.2023

Unser Düsseldorf - Kiel Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 06.05.2023 lautet: F95 hat nach wie vor den Aufstieg vor Augen und wird gegen die Kieler nichts anbrennen lassen, wenngleich es nicht zwingend zum Heimsieg reichen muss.

Fortuna feierte am vergangenen Sonntag einen Last-Minute-Sieg über Karlsruhe. Vor heimischer Kulisse gerieten die Düsseldorfer nach 28 Minuten in Rückstand, hatten aber nur fünf Minuten später die passende Antwort durch Kristoffer Peterson parat. Nach dem Seitenwechsel mussten die Hausherren erneut einen Rückstand akzeptieren, drehten aber die Paarung durch die Treffer von Matthias Zimmermann und Joker Jordy De Wijs. Ein verdienter Sieg, da die Mannen von Trainer Daniel Thioune mehr ins Offensivspiel investierten.

Die Störche erlitten vor heimischer Kulisse gegen den Tabellenprimus Darmstadt jüngst eine deutliche 0:3 Niederlage. Trotz 61 Prozent Ballbesitz wirkten die Ostseekicker vor allem im Torabschluss ideenlos und untermauerten einmal mehr ihre Heimschwäche. Nur 33,33 Prozent sämtlicher Heimspiele brachten einen Sieg mit sich.

Den Düsseldorfern sind leichte Vorteile einzuräumen. Zudem ist das Remis in einem Duell mit mehr als 2,5 Toren nicht auszuschließen. Für diesen Spielausgang hält Bet-at-home eine Wettquote in Höhe von 2,00 bereit.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Kiel auf „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“:

Düsseldorf verlor weniger als 15 Prozent seiner Liga-Heimspiele.

Holstein Kiel gehört zu den 4 auswärtsstärksten Teams der 2. Bundesliga (5S, 6U, 4N).

Sowohl F95 als auch die Störche absolvierten 2 Drittel ihrer Heim- bzw. Auswärtsspiele mit mehr als 2,5 Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Düsseldorf vs Kiel Quoten Analyse:

Vom Anpfiff weg sind die Gastgeber aus dem Westen Deutschlands als Favorit auf drei Punkte gesetzt und bestechen am Drei-Weg-Markt durch die niedrigste Düsseldorf Kiel Quote. Ein Wert von durchschnittlich 1,73 untermauert diese These und verleiht eine klare Tendenz in Richtung Heimsieg.

Zuletzt trennten sich beide Mannschaften im August 2021 in Düsseldorf mit einem torreichen 2:2. Zudem untermauerten beide Konkurrenten in der aktuellen Saison ihren Offensivdrang und werden laut Einschätzung der besten Buchmacher auch im direkten Duell zu Toren gelangen.

Düsseldorf vs Kiel Prognose: „Bleibt Düsseldorf im 7. Liga-Heimspiel am Stück ungeschlagen?“

Fortuna ist zuhause eine Bank und nur schwer niederzuringen. Ein Umstand, der anhand der vergangenen sieben Heimspiele bestätigt wird (5S, 2U). Lediglich aufgrund der starken Heimleistungen hält sich die Elf von Trainer Daniel Thioune weiterhin im Rennen um Platz 3, wobei der Rückstand von sechs Punkten bei nur noch vier ausstehenden Begegnungen nur schwer aufzuholen ist.

Hinter Heidenheim, Paderborn und dem HSV zeichnet sich die Elf aus Nordrhein-Westfalen anhand der besten Offensive der 2. Bundesliga aus. Satte 51 Tore brachte diese zustande. Immerhin konnten 32 Treffer in der Merkur Spiel-Arena erzielt werden. In nur einem Heimspiel wurde ein eigenes Tor verpasst. Die Abwehr muss sich auf der anderen Seite im eigenen Haus 16 Gegentore ankreiden lassen. Nur in zwei der jüngsten acht Heimspiele konnte die Null gehalten werden.

Kiel hatte zuletzt mit Heidenheim und Darmstadt keine leichten Gegner vor der Brust. Beide Ansetzungen brachten deutliche Niederlagen zum Vorschein und gingen mit 0:3 verloren. Wenngleich die Ostseekicker sich auswärtsstark in dieser Saison präsentierten, dürfte sich Düsseldorf als harter Brocken offenbaren.

Düsseldorf - Kiel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 3:2 Karlsruhe (2BL, H), 0:2 Nürnberg (2BL, A), 1:0 Darmstadt (2BL, H), 2:2 Bielefeld (2BL, A), 2:2 HSV (2BL, H).

Letzte 5 Spiele Kiel: 0:3 Darmstadt (2BL, H), 0:3 Heidenheim (2BL, A), 2:1 Nürnberg (2BL, H), 3:2 Rostock (2BL, A), 2:3 Bielefeld (2BL, H).

Letzte 5 Spiele Düsseldorf vs. Kiel: 2:1 (2BL, A), 0:1 (2BL, A), 2:2 (2BL, H), 0:2 (2BL, H), 1:2 (2BL, A).

Nur zwei der vergangenen sieben Liga-Duelle in der Fremde entschied die Elf von Trainer Marcel Rapp mit einem Sieg für sich (3U, 2N). Trotz allem rangieren die Störche in der Auswärtstabelle hinter Darmstadt, Heidenheim und dem HSV auf Platz vier.

Vor allem offensiv gaben die Kieler in der Ferne ein gutes Bild ab und erzielten in acht der jüngsten elf Auswärtsspiele mindestens einen eigenen Treffer. Darüber hinaus endeten vier der letzten sechs Paarungen in den Stadien des Gegners mit drei oder mehr Toren.

In der Hinrunde vermeldete Düsseldorf einen knappen 2:1-Triumph in der Fremde. Dabei begegneten sich beide Teams über weite Strecken auf Augenhöhe. Am Ende sorgte ein von Dawid Kownacki verwandelter Elfmeter für die Entscheidung.

Unser Düsseldorf - Kiel Tipp: „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“

Fortuna zeigte sich sehr heimstark und ist seit nunmehr sieben Heimspielen ohne Niederlage. Eine Serie, die gegen Kiel weiter ausgebaut werden soll. Um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen, dürfte Daniel Thioune am 4-4-2 mit Doppelsechs festhalten. Wobei, wie schon gegen Karlsruhe, Daniel Ginczek und Dawid Kownacki als klassische Stürmer gesetzt sein könnten. Über die Außen dürften Emmanuel Iyoha und Kristoffer Peterson für weitere Torgefahr sorgen.

Marcel Rapp könnte nach dem schwachen 0:3 gegen Darmstadt wieder auf ein 4-2-3-1 umstellen, vielleicht erwartet uns nach zwei torlosen Begegnungen am Stück auch ein deutlich offensiveres 4-3-3. Der Kieler Coach wusste zuletzt durchaus mit dem einen oder anderen System zu überraschen.