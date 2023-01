Düsseldorf - Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten | 27.01.2023

Unser Düsseldorf - Magdeburg Tipp zum 2. Bundesliga-Spiel am 27.01.2023 lautet: Die Fortuna will im Rennen um die Aufstiegsplätze noch mitreden und muss dafür schnell auf die Siegerstraße zurückkehren. Das dürfte gegen den Tabellenvorletzten klappen.

Am Freitagabend ist es endlich so weit: Mit zwei Spielen meldet sich auch die 2. Bundesliga aus dem Winterschlaf zurück. Eine der beiden Partien wird in der Merkur Spiel Arena ausgetragen, wo die Fortuna Aufsteiger Magdeburg empfängt.

Düsseldorf will nach zwei Niederlagen vor der Winterpause noch einmal in den Aufstiegskampf eingreifen. Der FCM dagegen will so schnell wie möglich die Abstiegsränge verlassen.

Am Ende geht es uns bei diesem Duell ähnlich wie den Buchmachern. Wir schlagen uns auf die Seite der Hausherren und spielen mit einer Quote von 1,70 bei Happybet die Wette „Heimsieg“.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Magdeburg auf „Sieg Fortuna“:

Nur 4 Teams haben mehr Heimpunkte geholt als Düsseldorf

Magdeburg gewann lediglich 2 der letzten 8 Liga-Gastspiele

Das Hinspiel am 1. Spieltag ging mit 2:1 an die Fortuna

Düsseldorf vs Magdeburg Quoten Analyse:

Die Fortuna ging auf Platz 7 in die Winterpause. Der Rückstand auf Rang 3 betrug sieben Punkte. Aufsteiger Magdeburg konnte dagegen nur auf einem Abstiegsplatz überwintern. Das rettende Ufer verpasst der FCM aber nur wegen der schlechteren Torbilanz.

So ist die Ausgangslage bei der Düsseldorf vs Magdeburg Prognose auch klar. Mit Siegquoten im Schnitt von 1,69 sind die Hausherren die klaren Favoriten. Auf der Gegenseite wird ein Sieg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 4,40 belohnt.

Düsseldorf vs Magdeburg Prognose: Findet die Fortuna ihre Heimstärke wieder?

Nach dem 15. Spieltag der laufenden Saison stand die Fortuna auf einem guten fünften Platz und hatte nur einen Punkt Rückstand auf den Relegationsrang. In den letzten beiden Partien vor der Winterpause setzte es dann aber zwei bittere Niederlagen, in Hannover (0:2) und daheim gegen Kaiserslautern (1:2). Damit fällt das Fazit der Verantwortlichen nicht ganz so positiv aus wie erhofft.

Die Mannschaft hat durchaus Qualität. Oft fehlte es jedoch am letzten Quäntchen Entschlossenheit. Zudem waren bei F95 auch zu wenig Entwicklung und Konstanz zu erkennen. Lange Zeit konnte Düsseldorf mit seiner Heimstärke punkten. Doch in den letzten drei Heimpartien setzte es dann zwei Pleiten. Die Vorbereitung verlief mit vielen verletzten und kranken Spielern auch nicht optimal.

Aufsteiger Magdeburg hatte sich eigentlich eine sorgenfreie Saison gewünscht. Diese blieb bisher aber aus. Der FCM kassierte mit 33 Toren die meisten Gegentreffer im Unterhaus, erzielte aber selbst nur 20 Tore, was den drittschlechtesten Wert bedeutet. Nur fünf Siege stehen zehn Niederlagen gegenüber. Von 13 Neuzugängen schlugen nur zwei Nachverpflichtungen sofort ein.

Hinzu kamen Formkrisen, Verletzungsausfälle und Sperren. Trotzdem will man an der offensiven und ballorientierten Spielweise festhalten. Bei Themen wie Effektivität und Variabilität gibt es aber viel Luft nach oben. Ohne zehn verletzte oder erkrankte Spieler starteten die Blau-Weißen in ihr Trainingslager. Dort gab es in Testspielen zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage.

Düsseldorf - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 1:5 Dortmund (A), 4:3 Meppen (H), 3:0 De Graafschap (H), 1:2 Kaiserslautern (H), 0:2 Hannover (A)

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 2:2 Legia Warschau (A), 1:2 Zaglebie Lubin (A), 4:1 Kecskemeti (H), 2:3 Zwickau (H), 1:3 Bielefeld

Letzte 5 Spiele Düsseldorf vs Magdeburg: 2:1 (A), 0:2 (H), 0:1 (A), 2:2 (A), 3:1 (H)

Im Hinspiel trafen beide Vereine erstmals seit 14 Jahren in einer Ligapartie aufeinander. Zwischen 2001 und 2008 hatte es sechs Duelle in der Regionalliga Nord gegeben.

Hier hatte Magdeburg mit drei Siegen und nur einer Niederlage die Nase vorne. Am 1. Spieltag der laufenden Zweitliga-Saison siegte die Fortuna mit 2:1 beim FCM.

Unser Düsseldorf - Magdeburg Tipp: Sieg Fortuna

Magdeburg fühlte sich in der ersten Saisonhälfte in der Fremde deutlich wohler als daheim. Während der FCM mit 7 Punkten aus 8 Spielen das schwächste Heimteam der Liga ist, reichen 10 Punkte aus 9 Gastspielen für Platz 9 im Heimranking.

Auch die Bilanz gegen die Fortuna macht Hoffnung. Der Heimvorteil und die Qualität sprechen aber für Düsseldorf. Zudem dürfte sich bei den Hausherren die Personallage deutlich schneller entspannen.