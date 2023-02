Düsseldorf - Sandhausen Tipp, Prognose & Quoten | 12.02.2023

Unser Düsseldorf - Sandhausen Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 12.02.2023 lautet: Sowohl Düsseldorf als auch Sandhausen legten zuletzt Probleme an den Tag und wussten nicht zu überzeugen. Aufgrund der Negativtrends ist mit einem defensiv ausgerichteten Duell zu rechnen. Ein langes Abtasten beiderseits führt zu wenigen Toren.

Düsseldorf und Sandhausen schieden unter der Woche im DFB-Pokal-Achtelfinale aus und legen nun das Augenmerk auf die 2. Bundesliga.

Fortuna zog am Mittwoch gegen Nürnberg nach einer starken Vorstellung erst im Elfmeterschießen den Kürzeren. Das sehr kräftezehrende Spiel dürfte am Sonntag in der Merkur-Spiel-Arena bei dem einen oder anderen für schwere Beine sorgen.

Ähnlich gestaltet es sich bei den Gästen aus Sandhausen. Vor heimischer Kulisse setzte es bereits in der regulären Spielzeit ein 0:2 gegen den Bundesligisten Freiburg.

In der 2. Liga spielten sowohl Düsseldorf als auch Sandhausen zuletzt minder erfolgreich. Einen Sieg und drei Niederlagen bringen die vergangenen vier 2. Liga-Spiele zutage.

Die zuletzt schlechten Ergebnisse zerren am eigenen Selbstvertrauen und sorgen im direkten Duell wohl für eine defensive Herangehensweise. Eine Wette auf „weniger als 2,5 Tore“ bietet sich an und wird bei Bet365 mit einer Quote von 1,95 belohnt.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Sandhausen auf „weniger als 2,5 Tore“:

Beide Mannschaften blicken auf Negativserien zurück.

Die letzten sechs direkten Vergleiche endeten mit weniger als 2,5 Toren.

Sandhausen erzielte in den vergangenen drei Spielen in Düsseldorf nur ein Tor.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Düsseldorf vs Sandhausen Quoten Analyse:

Mit den eigenen Fans im Rücken sind die Fortunen als Favorit auf den Sieg gesetzt und mit einer Quote von 1,60 bewertet. Absolut nachvollziehbar, da der Tabellensechste zuhause gegen den Tabellen-15. agiert. Beide Mannschaften trennen zehn Punkte voneinander. Dennoch fällt die Quote für den Heimsieg unserer Meinung aufgrund der Formtiefs beider Teams zu niedrig aus.

Als sinnvolle Alternative stellt sich ein Blick auf „mehr/weniger als 2,5 Tore“ heraus. Das Ausscheiden im DFB-Pokal hat bei beiden Teams Spuren hinterlassen. Ein Umstand, den die Bookies nicht unbedingt auf dem Schirm haben. Weniger als 2,5 Tore bringen nämlich beinahe den doppelten Gewinn mit sich.

Düsseldorf vs Sandhausen Prognose: „Sorgt Sandhausen für eine Überraschung?“

Bei Fortuna ist in dieser Saison die Marschroute klar: Man will um den Aufstieg mitspielen! Mit dem drittteuersten Kader der 2. Liga sollte dies im Rahmen des Möglichen liegen. Coach Daniel Thioune erfüllt die Anforderungen bislang aber nur bedingt. Ein Punkteschnitt von 1,53 lässt Düsseldorf lediglich auf Rang sechs landen.

Der Rückstand auf Rang 3 und die Aufstiegsrelegation ist auf sieben Punkte angewachsen. Die zuletzt erzielten Ergebnisse machen wenig Mut, das aufzuholen. Lediglich eines der vergangenen vier Liga-Duelle führte zu einem Sieg. Dem 3:2 gegen Magdeburg stehen drei Niederlagen gegen Hannover, Kaiserslautern und Paderborn gegenüber.

Aufgrund der schwachen Leistungen der vergangenen Spieltage muss sich Sandhausen mehr und mehr mit dem Thema Klassenerhalt auseinandersetzen. Der Vorsprung auf das Tabellenschlusslicht Magdeburg beträgt nur einen Punkt. Sollte gegen Düsseldorf nichts Zählbares herausschauen, besteht die Gefahr, in die Abstiegszone durchgereicht zu werden.

Eine der großen Baustellen für Trainer Alois Schwartz verkörpert die Viererkette um Framberger, Schirow, Dumic und Kerim Calhanoglu. Mit schon 34 Gegentoren stellt die Defensive Keeper Patrick Drewes immer wieder vor Probleme. Nach dem 0:4 gegen Spitzenreiter Darmstadt am vergangenen Spieltag besinnen sich die Kicker aus Baden-Württemberg wohl auf das Verteidigen und werden versuchen, hinten möglichst lange sicher zu stehen.

Offensiv strahlt der SVS auf gegnerischem Boden mit elf Toren in zehn Spielen nur bedingt Torgefahr aus.

Düsseldorf - Sandhausen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Team Düsseldorf: 3:5 (n. E.) Nürnberg (A), 1:4 Paderborn (A), 3:2 Magdeburg (H), 1:0 Rehden (H), 1:5 Dortmund (A).

Letzte 5 Spiele Team Sandhausen: 0:2 Freiburg (H), 0:4 Darmstadt (H), 2:1 Bielefeld (A), 3:2 WSG Tirol (A), 2:1 Fastav Zlin (H).

Letzte 5 Spiele Team Düsseldorf vs. Sandhausen: 0:1 (A), 0:1 (H), 2:0 (A), 0:0 (A), 1:0 (H).

Unabhängig vom Austragungsort verliefen die vergangenen sechs Duelle zwischen Düsseldorf und Sandhausen mit weniger als 2,5 Toren. Fünfmal fiel sogar nur ein Treffer. Eine Wette auf weniger als 1,5 Tore bringt aber unserer Meinung nach ein zu hohes Risiko mit sich und ist mit Abstand zu genießen.

In der Hinrunde setzte sich Sandhausen mit einem knappen 1:0-Erfolg in einem ausgeglichenen Duell im heimischen BWT-Stadion am Hardtwald durch.

Unser Düsseldorf - Sandhausen Tipp: „Weniger als 2,5 Tore“

Sandhausen befindet sich in einer offensiven Schaffenskrise und versäumte wettbewerbsübergreifend in zwei Begegnungen einen Treffer. Zudem blieb den Gästen in den vergangenen drei Ansetzungen in der Merkur Spiel Arena nur ein Tor vergönnt.

F96 versprüht mehr Torgefahr, wird aufgrund der zuletzt durchwachsenen Leistungen und des Spiels unter der Woche im DFB-Pokal gegen Nürnberg mit seinen Kräften gegen Sandhausen haushalten müssen.

Beide Mannschaften werden sich vor allem im ersten Durchgang eine längere Abtastphase gönnen und setzen wohl nur wenige Akzente im Offensivspiel.