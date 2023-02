Elversberg - Dresden Tipp, Prognose & Quoten | 26.02.2023

Unser Elversberg - Dresden Tipp zum 3. Liga Spiel am 26.02.2023 lautet: Wir dürfen uns auf ein Spitzenspiel mit Toren auf beiden Seiten freuen.

Das Top-Spiel des 24. Spieltags der 3. Liga, nicht nur aus tabellarischer Sicht, findet am Sonntag in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde statt, wo der dort beheimatete SV Elversberg auf die Gäste von Dynamo Dresden trifft.

Hier kommt es zum Duell der derzeit formstärksten Mannschaften aus der 3. Liga. Elversberg will den nächsten Schritt Richtung Aufstieg machen, während Dynamo den Anschluss an die Aufstiegsränge halten will.

Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,60 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Dresden auf „Beide Teams treffen“

Elversberg hat die vergangenen fünf Spiele gewonnen und dabei immer mindestens doppelt getroffen

Dresden ist seit sieben Ligaspielen ungeschlagen

In den vergangenen sechs Ligapartien Dynamos trafen beide Mannschaften

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Elversberg vs Dresden Quoten Analyse:

Im Top-Spiel zwischen dem Ersten und dem Sechsten der Tabelle schieben die besten Online-Buchmacher den Gastgebern die Favoritenrolle zu.

Dass die allerdings nicht allzu groß ist, wird an Quoten von bis zu 2,20 für Wetten auf einen Heimsieg deutlich. Für einen Tipp auf den Auswärts-Dreier gibt es Wettquoten bis 3,40.

Wenn man weiß, dass Dresden das aktuell am längsten ungeschlagene Team in der 3. Liga ist, könnte es einem schon in den Fingern jucken.

Selbst die Doppelte Chance X2 liefert noch Werte bis 1,70. Aber: Der Gegner ist nun mal nicht irgendwer, sondern der unangefochtene Spitzenreiter. Insofern geht die Quotenverteilung durchaus in Ordnung.

Elversberg vs Dresden Prognose: Topspiel, das Erwartungen gerecht wird

Die ersten Rechenschieber sind sicherlich schon gezückt: 15 Partien vor Saisonende führt der SV Elversberg die Tabelle in der 3. Liga mit elf Punkten Vorsprung auf den Zweiten Freiburg II an, der bekanntlich nicht aufsteigen darf. Auf Saarbrücken auf dem vierten Platz hat der SVE einen Vorsprung von satten 17 Zählern.

Wirklich alles spricht für die Elversberger, die erst zu dieser Saison aus der Regionalliga Südwest aufgestiegen sind. Von den bisherigen 23 Ligaspielen haben sie 18 gewonnen und nur drei verloren. Die vergangenen fünf Partien im Ligabetrieb gewannen sie allesamt bei einem Torverhältnis von 16:3.

Die drei Gegentreffer gab es beim 4:3-Erfolg gegen Zweitliga-Absteiger Ingolstadt Mitte Januar. Die folgenden vier Drittliga-Partien hat Elversberg alle zu Null gewonnen. Bei den vergangenen fünf Erfolgen traf der SVE jeweils mindestens doppelt, in vier von fünf Fällen sogar mindestens dreifach.

Zu Hause haben die Elversberger ihre vergangenen sieben Ligaspiele alle für sich entschieden und dabei immer mindestens drei eigene Treffer erzielt.

Insgesamt kommen sie auf eine 10-0-2-Heimbilanz bei 34:10 Toren. Die zweitmeisten Heimtreffer hat Gegner Dynamo mit „nur“ 25. Mit insgesamt 58 Treffern an 23 Spieltagen ist Elversberg die Tormaschine der Liga.

Elversberg - Dresden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 2:0 Zwickau (3L, A), 3:0 Oldenburg (3L, H), 4:0 Saarbrücken (3L, A), 3:0 RW Essen (3L, H), 4:3 Ingolstadt (3L, H)

Letzte 5 Spiele Dresden: 1:1 Viktoria Köln (3L, H), 3:2 Verl (3L, A), 7:1 Halle (3L, H), 2:1 1860 München (3L, A), 3:1 Oldenburg (3L, A)

Letztes Spiel Elversberg vs Dresden: 3:2 (3L, A)

Die Zahlen des SV Elversberg sind beeindruckend. Dynamo Dresden kommt an diese Werte zwar nicht heran, stand aber zumindest in den vergangenen Wochen und Monaten dem Spitzenreiter in fast nichts nach. Seit sieben Ligaspielen ist die SGD nämlich unbesiegt. Kein anderes Team in der 3. Liga ist aktuell länger ungeschlagen als die Sachsen.

Vier dieser sieben Partien haben sie gewonnen - und zwar in Folge, bis es am vergangenen Wochenende ein etwas enttäuschendes 1:1 zu Hause gegen Viktoria Köln und damit das dritte Remis innerhalb dieser sieben Partien anhaltenden Serie ohne Pleite gab. Auffällig: In allen sechs Dynamo-Spielen in diesem Kalenderjahr konnten beide Teams treffen.

Der aktuell starke Lauf hat die Dresdner bis auf Rang sieben gebracht. Sollte Freiburg II am Ende unter die ersten Drei kommen, dann würde Platz vier für die Aufstiegs-Relegation berechtigen. Auf den vierten Rang haben die Sachsen derzeit einen Rückstand von nur zwei Punkten.

Auswärts hat Dresden die vergangenen drei Partien alle gewonnen und dabei immer mindestens zwei eigene Tore erzielt. In den letzten sieben Auswärts-Begegnungen gab es immer mindestens einen Gegentreffer. Aber: In sechs dieser letzten sieben Auswärts-Partien konnte auch Dynamo treffen.

Unser Elversberg - Dresden Tipp: Beide Teams treffen

Das Hinspiel war bereits turbulent und endete mit einem 3:2-Auswärtserfolg für Elversberg. Den SVE hier in der Favoritenrolle zu sehen, ist grundsätzlich nicht falsch.

Aber die Gäste haben seit Mitte November 2022 kein Ligaspiel mehr verloren. In der Formtabelle der vergangenen fünf Spieltage steht Elversberg auf eins und Dynamo auf zwei. Da beide zuletzt wie am Fließband trafen, macht eine Torwette für uns den größten Sinn.