Elversberg - Meppen Tipp, Prognose & Quoten | 11.03.2023

Zwei sieglose Spiele in Folge können den unangefochtenen Spitzenreiter nicht aus der Fassung bringen, denn der Abstand auf Rang vier beträgt weiterhin stolze 14 Punkte. Meppen reist mit einer schwachen Defensive (42 Gegentore) an und könnte zum Opfer der Elversberger-Wende werden. Wir setzen auf eine Kombination aus einem Sieg der Gastgeber und einem Spiel über 2,5 Tore. Bet3000 vergibt für diese Wette eine achtbare Quote von 1,80

Darum tippen wir bei Elversberg vs Meppen auf „Sieg Elversberg und über 2,5 Tore“:

Die Saarländer erzielten in 7 ihrer vergangenen 8 Heimspiele mindestens 3 Tore.

Meppen nahm schon 42 Gegentore in dieser Spielzeit hin.

Meppen kassierte in 8 von 25 Ligaspielen mindestens 3 Gegentore.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Elversberg vs Meppen Quoten Analyse:

Horst Steffen machte sich nach der Niederlage am vergangenen Spieltag nicht allzu große Sorgen. Warum auch? Seine Mannschaft empfängt dieses Wochenende das Tabellenschlusslicht aus Meppen. Wenig überraschend sind die heimstarken Saarländer mit Quoten bis 1,41 eindeutig favorisiert.

Im Hinspiel erschlichen sich die Emsländer einen Punkt im eigenen Stadion. Auswärts könnte das Spiel einen völlig anderen Verlauf nehmen. Der SVM konnte noch kein einziges Gastspiel für sich entscheiden und startet mit Wettquoten rund um 7,50 in dieses Duell der Gegensätze.

Elversberg vs Meppen Prognose: „Das Powerhaus aus Elversberg“

Kaum eine Mannschaft konnte dem Tabellenführer in dieser Spielzeit das Wasser reichen. Die letzten zwei Wochen ließen die Formkurve etwas abflachen, doch zuvor sicherten sich die Saarländer fünf Siege in Serie.

Es war ein Erfolgslauf, in dem die Dominanz des Tabellenführers seine volle Pracht entfalten konnte. Vier Partien in Folge hielten die Schwarz-Weißen ihren Kasten sauber. Im gegnerischen Strafraum fackelten ihre Offensivkräfte nicht lange und ließen ihre Anhänger in fünf Spielen 16 Treffer bejubeln.

Zu Hause gibt es eigentlich selten zwei Meinungen, wer am Ende des Tages als Sieger vom Feld geht. Elversberg erzielte durchschnittlich bisher über 2,5 Tore pro Heimspiel und feierte in zehn von dreizehn Fällen einen Dreier.

In den vergangenen Monaten spielte sich die Mannschaft von Horst Steffen in einen Rausch und war in der Lage, sieben von zuletzt acht Heimspielen mit mindestens drei eigenen Treffern zu beenden. Kaum eine Defensive sah sich für diesen Angriff gewappnet.

Am letzten Wochenende kehrte sogar ihr bester Stürmer zurück aufs Feld. Luca Schnellbacher absolvierte seine ersten Minuten nach einem Außenbandriss. Zurzeit liegt der Angreifer bei 12 Toren aus 18 Spielen.

Elversberg - Meppen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 1:2 Waldhof Mannheim (A), 1:1 Dresden (H), 2:0 Zwickau (A), 3:0 VfB Oldenburg (H), 4:0 Saarbrücken (A).

Letzte 5 Spiele Meppen: 2:3 Halle (H), 0:0 Duisburg (A), 1:3 Waldhof Mannheim (A), 2:1 1860 München (H); 1:1 Zwickau (A).

Letzte 5 Spiele Elversberg vs. Meppen: 0:0 (A)

Wie anfällig die Hintermannschaft des SVM ist, zeigte sich nicht nur am vergangenen Wochenende. Meppen ging in zwei der vergangenen drei Ligaspiele mit drei Gegentreffern vom Feld. Gegentore in dieser Höhe haben keinen Seltenheitswert. Die Emsländer kassierten in 8 ihrer 25 Begegnungen mindestens drei Tore.

Traten die Fans des Tabellenschlusslichts zu einer Auswärtsreise an, kamen sie noch nie mit einem Sieg zurück. Meppen konnte keinen der zwölf Gastauftritte für sich entscheiden. Der Schnitt von 0,67 Punkten pro Auswärtsspiel ist ernüchternd.

Viele Gegentore ermöglichen den Fans zumindest torreiche Spiele. Bisher bot die Mannschaft aus dem Tabellenkeller in 56 Prozent ihrer Spiele über 2,5. Dieser Wert könnte auch in diesem Spiel erreicht werden.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der SVM selbst viele Treffer dazu beisteuert, ist eher gering. Notwendig ist das an der Kaiserlinde sowieso selten, denn der SVE sorgte in knapp 70 Prozent der Heimspiele selbst für über 2,5 Treffer.

Unser Elversberg - Meppen Tipp: Sieg Elversberg und über 2,5 Tore

Elversberg dürfte auf Wiedergutmachung aus sein und möchte seine Fans im eigenen Stadion für zwei sieglose Spiele entschädigen. Ernst Middendorp könnte mit seinem neuen Team unter die Räder kommen - auswärts kassierte Meppen bereits in vier Begegnungen mindestens drei Gegentore.