Empoli - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 25.02.2023

Unser Empoli - Neapel Tipp zum Serie A Spiel am 25.02.2023 lautet: Die SSC Napoli spielt aktuell national und international fast alle Gegner in Grund und Boden. In Empoli tun sich die „Partenopei“ aber traditionell schwer. So dürfen die Hausherren auf einen Punkt hoffen.

SSC Neapel gehört im Moment zu den stärksten europäischen Mannschaften. Diesen Status haben die Männer von Coach Luciano Spalletti am Dienstag im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales in Frankfurt unter Beweis gestellt. Nach dem 2:0-Sieg bei der Eintracht stehen die „Partenopei“ schon mit einem Bein im Viertelfinale der Königsklasse. In der Serie A beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger auch schon 15 Punkte. So rechnen die Buchmacher am Samstag beim Gastspiel des Tabellenführers in Empoli mit dem nächsten Sieg. Wir spielen allerdings mit einer Quote von 1,67 bei Happybet die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Empoli vs Neapel auf „DC X2 & Unter 3,5 Tore“:

Empoli spielte in den vergangenen 7 Heimspielen vier Mal zu Null

Napoli hat in dieser Liga-Saison lediglich eine Niederlage kassiert.

Neapel hat nur eines von 9 Serie-A-Gastspielen beim EFC gewonnen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Empoli vs Neapel Quoten Analyse:

Da der souveräne Tabellenführer zu Gast beim Tabellen-12. ist, ist die Ausgangslage bei der Empoli vs Neapel Prognose eindeutig.

Für einen Sieg der Gäste gibt es gerade mal Quoten im Schnitt von 1,47. So sind die Hausherren auf der Gegenseite mit durchschnittlichen Quoten von 6,90 die klaren Außenseiter.

Empoli vs Neapel Prognose: Kann Empoli den Spitzenreiter ärgern?

Im Vorjahr sicherte sich der Empoli FC als Aufsteiger den souveränen Klassenerhalt. Das Polster der „Gli Azzurri“ auf die Gefahrenzone hatte am Saisonende elf Punkte betragen. Trotzdem wurde der Vertrag mit Coach Aurelio Andreazzoli nicht verlängert. So übernahm Ex-Profi Paolo Zanetti im vergangenen Sommer die Mannschaft. Bisher kann sich der Verein aus der Toskana erneut vom Tabellenkeller fernhalten.

Nach der Hinrunde stand der EFC sogar auf Rang 9. Da Empoli in der Rückrunde nach vier Spielen mit drei Remis und einer Niederlage noch auf den ersten Sieg wartet, ist man in der Tabelle etwas abgerutscht. Das Polster auf den ersten Abstiegsrang beträgt aber immer noch elf Zähler. In der Fremde reichte es bisher nur für zwei Siege in zwölf Gastspielen. Vier der sechs Saisonsiege glückten daheim.

Neapel agierte am Dienstag im Deutsche-Bank-Park nach einer Anlaufphase mit viel Tempo und Dynamik. Vor allem nach Balleroberungen erzeugten die Gäste großen Druck. Gegen die Wucht der Italiener, die spielerisch und physisch auf einem anderen Level agierten, waren die Hessen schlicht überfordert. Am Ende wäre für die Italiener sogar ein noch deutlicherer Sieg möglich gewesen.

Coach Spalletti bleibt nach dem 2:0-Erfolg aber bescheiden. Im Duell gegen die Eintracht sei noch alles offen. Man dürfe nicht arrogant werden. In der Serie A dürfte die dritte Meisterschaft nach 1987 und 1990 nur noch Formsache sein. Die „Partenopei“ haben auf der einen Seite mit 56 Toren die beste Offensive, mit 15 Gegentoren aber auch die beste Abwehr der italienischen Liga. Seit sieben Pflichtspielen ist die SSC ungeschlagen.

Empoli - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Empoli: 1:1 AC Florenz (A), 2:2 Spezia Calcio (H), 0:2 AS Roma (A), 2:2 FC Turin (H), 1:0 Inter Mailand (A)

Letzte 5 Spiele Neapel: 2:0 Frankfurt (A), 2:0 Sassuolo Calcio (A), 3:0 Cremonese (H), 3:0 Spezia Calcio (A), 2:1 AS Roma (H)

Letzte 5 Spiele Empoli vs Neapel: 0:2 (A), 3:2 (H), 1:0 (A), 2:3 (A), 2:1 (H)

Das Hinspiel in der laufenden Saison gegen Empoli gewann Neapel daheim mit 2:0. Das war der erste Sieg für die SSC gegen den EFC nach drei Liga-Niederlagen in Serie. Insgesamt kassierten die „Gli Azzurri“ in neun Serie-A-Heimspielen gegen die „Partenopei“ nur eine Niederlage. Den direkten Vergleich führen die Süditaliener auch nur knapp mit zehn Siegen zu acht Niederlagen an.

Unser Empoli - Neapel Tipp: DC X2 & Unter 3,5 Tore

Die SSC Napoli ist aktuell sehr formstark. Zudem ist die Mannschaft seit vier Pflichtspielen ohne Gegentreffer. Zu Gast in Empoli hat man sich aber oft sehr schwer getan. Irgendwann muss die Siegesserie von Neapel zu Ende gehen. Die Gefahr am Samstag ist groß, sollte Coach Spalletti ein paar Stammspieler schonen. Aber mehr als einen Punkt trauen wir den Hausherren nicht zu. Zudem erwarten wir kein Torfestival.