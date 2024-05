ESC Wettquoten & Favoriten zum 2. ESC Halbfinale 2024

Am Donnerstag (9. Mai, 21:00 Uhr) findet das zweite ESC Halbfinale 2024 statt. Nach dem ersten Semifinal am Dienstag versuchen sich 16 weitere Nationen am Einzug für das große Finale am Samstag.

Welcher der Teilnehmer ist der Favorit der Buchmacher im 2. ESC Halbfinale?

Alle Quoten für den Halbfinal-Sieg und das Weiterkommen ins Finale im Überblick.

2. ESC Halbfinale Wetten: Wer kommt weiter?

Zweites ESC Halbfinale: Das sind die Favoriten

Einer der beiden großen Favoriten in den ESC Wetten ist auch im zweiten Halbfinale vertreten. Die Rede ist von der Schweiz, für die Nemo mit dem Song “The Code” antritt.

In den ESC Wetten für ein Weiterkommen ins Finale liegt die Schweiz bei bwin ganz vorne, die Quote von 1.01 ist verschwindend gering. Kein Wunder, gilt der nicht-binäre Künstler der Schweiz neben Kroatien zu den heißen Siegkandidaten am Samstag.

Neben Nemo für die Schweiz will auch Joost Klein im zweiten ESC 2024 Halbfinale für klare Verhältnisse sorgen. Seine Eurodance-Nummer “Europapa” bringt die Niederlande nach Jahren wieder in den (erweiterten) Favoritenkreis für das ESC Finale.

Ebenfalls als ESC Halbfinal-Favoriten gelten am Donnerstag Griechenland, Israel, Armenien und Norwegen. Alles andere als ein Weiterkommen aus dem zweiten ESC Halbfinale wäre in jedem der Einzelfälle eine Sensation.

Um die weiteren vier Plätze für das Finale streiten sich zehn Nationen. Unter ihnen befindet sich auch Österreich, wo Kaleen (“We Will Rave”) in den Quoten zuletzt leicht abstürzte, aber dennoch das ESC Halbfinale überstehen sollte.

Aktuelle ESC Quoten: Wer gewinnt das 2. Halbfinale?

Favorit auf den Sieg im zweiten ESC 2024 Halbfinale ist am Donnerstag die Niederlande. Das liegt vor allem an der Regelung, die im Halbfinale noch gilt, im Finale aber nicht mehr.

Denn in der Vorschlussrunde stimmen lediglich die Zuschauer ab. Ein Jury-Voting gibt es erst wieder im ESC Finale. Und “Europapa” ist bei den Fans sehr beliebt, wie diverse Umfragen bereits zeigen.

In den ESC Quoten folgt im zweiten Semifinale die Schweiz. Der bereits angesprochene Song liegt in den Wettquoten vor Israel, das Eden Golan mit “Hurricane” zum Contest schickt. Wie genau der israelische Beitrag angesichts der aktuellen Konflikte ankommt, ist unklar.

Griechenland setzt auf einen Song in der eigenen Sprache und scheint so tatsächlich das Publikum begeistern zu können. Marina Satti ist mit “Zari” am Start und im zweiten Halbfinale im Kreis der Verfolger zu finden.

Wichtig für alle ESC Wettfreunde: Die Sieger der Halbfinals werden erst nach dem Grand Final am Samstag veröffentlicht. Einzig, wer weiterkommt, steht noch am selben Abend fest.