Europa League Finale Atalanta - Leverkusen: Gratiswetten & Bonusangebote

Bayer Leverkusen hat am Wochenende die Meisterschale in Empfang genommen und hat am Mittwoch die Chance auf den nächsten Titel.

Europa League Halbfinale Leverkusen - Roma: Gratiswetten & Wett Bonus Angebote

Atalanta - Leverkusen Wetten: Werkself im Finale favorisiert

Dabei werden nur die Tore in der regulären Spielzeit berücksichtigt.

In dieser Woche gehören die beiden Leverkusen-Endspiele zu den Events der Woche. Neben dem Europa League Finale am Mittwoch steht auch noch das DFB-Pokalfinale am Samstag (25. Mai) gegen den 1. FC Kaiserslautern an.