Everton - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 04.02.2023

Unser Everton Arsenal Tipp zum Premier League Spiel am 04.02.2023 lautet: Obwohl die Gunners seit drei Spielen beim FC Everton sieglos sind, wird sich der Leader diesmal problemlos durchsetzen.

Beim FC Everton vs. Arsenal Tipp sind die Vorzeichen an sich klar, denn der Tabellenführer ist zu Gast bei einem Klub, der sich mitten im Abstiegskampf befindet.

Daher tippen wir auch auf einen Auswärtssieg, bei dem nicht beide Mannschaften treffen und zwar mit einer Quote von 2,15 bei Betano .

Darum tippen wir bei Everton vs Arsenal auf „Sieg Arsenal & beide treffen: Nein“:

Everton vs Arsenal Quoten Analyse:

Die Ausgangslage könnte kaum eindeutiger sein. Unsere Top-Buchmacher sehen die Toffees ganz eindeutig in der Außenseiterrolle, was Wettquoten von über 8,00 deutlich unterstreichen. Selbst ein Remis bringt den mehr als vierfachen Wetteinsatz.

Ein Kantersieg ist dank der an sich starken Defensive der Liverpooler nicht zu erwarten. Daher erreicht die Quote auf einen Arsenal-Sieg mit Handicap -1 bereits einen Wert über der 2,00.

Everton vs Arsenal Prognose: Stolpern die Gunners beim Angstgegner?

Zehn Pflichtspielpleiten in Serie waren dann am Ende einfach zu viel. Everton zog die Reißleine und schickte Frank Lampard in die Wüste. Unter Nachfolger Sean Dyche soll der Klassenerhalt geschafft werden.